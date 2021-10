Les employés de Netflix exigent que Dave Chappelle soit annulé: Netflix refuse

Et c’est reparti avec la culture d’annulation. Cette fois, la cible est le comédien Dave Chappelle et son spécial Netflix. Voici le titre de NBC News: « Netflix Trans Employees Plan Walkout in Protest of Dave Chappelle Special. »

L’essence, telle que décrite dans Variety :

LOS ANGELES – Les employés trans et les alliés de Netflix prévoient un débrayage le mercredi 20 octobre pour protester contre les commentaires du co-PDG Ted Sarandos concernant la nouvelle spéciale de Dave Chappelle, « The Closer », a confirmé Variety. Tel que rapporté par The Verge, un chef du groupe de ressources des employés trans du streamer a écrit ce qui suit dans un message aux membres: «Trans Lives Matter. Question de droits de trans. Et en tant qu’organisation, Netflix n’a toujours pas fait preuve d’un grand soin dans notre mission de divertir le monde en publiant à plusieurs reprises du contenu qui nuit à la communauté trans et en omettant continuellement de créer du contenu qui représente et élève le contenu trans. Nous pouvons et devons faire mieux!’ Le compte Twitter le plus dédié au contenu LGBTQ de Netflix a publié mercredi : « Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe à l’écran. Ce que nous pouvons contrôler, c’est ce que nous créons ici, et le PDV que nous apportons aux conversations internes.’

Remarquez ce mot clé de cette publication sur Twitter ? Ce serait le « contrôle ». Ce qui, bien sûr, est l’objet de toute culture d’annulation : le contrôle.

À son immense crédit, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a refusé de céder. Il a publié cette déclaration :

Chappelle est l’un des humoristes les plus populaires aujourd’hui, et nous avons un accord de longue date avec lui. Son dernier spécial « Sticks & Stones », également controversé, est notre stand-up spécial le plus regardé, le plus collant et le plus primé à ce jour. Comme pour nos autres talents, nous travaillons dur pour soutenir leur liberté de création – même si cela signifie qu’il y aura toujours du contenu sur Netflix que certaines personnes pensent être nocif.

Puis il y a eu cette nouvelle sur la « polémique » comme titrée chez Breitbart :

Black Transgender défend Dave Chappelle: « Aucun sujet ne devrait être interdit, le monde est devenu trop censuré »

L’histoire rapportait ceci: « Le comédien transgenre noir Flame Monroe est sorti pour soutenir le comédien Dave Chappelle au milieu de l’indignation de la gauche contre son spécial Netflix The Closer. »

S’adressant à TMZ, Monroe, un homme biologique qui s’identifie comme une femme, a déclaré qu’aucun sujet « ne devrait être interdit » et a dénoncé la notion politiquement correcte de censure des comédiens :

En tant que comédien, je crois que je ne veux pas être censuré. Je pense que rien n’est interdit et je pense que le climat social actuel et le tempérament ont commencé il y a longtemps avec Norman Lear, qui avait pris le pouls il y a de nombreuses années. Le monde est devenu trop censuré. Il y a trois chiens que j’ai dans ce combat. En tant que comédien, je ne veux pas être censuré. En tant que femme trans, je veux l’égalité. Et en tant que personne noire, je veux un traitement équitable dans ce pays que nous essayons d’obtenir depuis 400 ans. Donc, tout est important pour moi. Tout ce que vous pouvez et ne pouvez pas dire est ridicule. Les comédiens sont mis sur terre et notre endroit le plus sûr sur la planète est aussi sur une scène avec un public prêt à écouter. Nous disons des choses que les autres ont peur de dire et nous les disons, espérons-le, d’une manière amusante afin que vous utilisiez votre propre esprit pour faire votre propre pensée critique et penser par vous-même. Je ne pense absolument pas que le spécial devrait être retiré de Netflix ou de quoi que ce soit d’autre d’ailleurs avec Netflix.

Eh bien, trois acclamations pour Monroe et Ted Sarandos de Netflix.

Mais il se passe plus ici que la tentative de faire taire Chappelle et d’intimider Netflix. C’est encore un autre exemple d’employés de l’entreprise dans divers supports de communication essayant d’intimider leurs patrons en exigeant que la liberté d’expression soit réduite au silence.

Rappelez-vous la démission de l’écrivain du New York Times Bari Weiss, qui, dans sa lettre de démission assez publique à l’éditeur du Times AG Sulzberger, a déclaré ceci :

Mes propres incursions dans Wrongthink ont ​​fait de moi l’objet d’intimidation constante par des collègues qui ne sont pas d’accord avec mes opinions. Ils m’ont traité de nazi et de raciste ; J’ai appris à rejeter les commentaires sur la façon dont j’écris à nouveau sur les Juifs. Plusieurs collègues perçus comme amicaux avec moi ont été harcelés par des collègues. Mon travail et mon personnage sont ouvertement humiliés sur les chaînes Slack à l’échelle de l’entreprise où les rédacteurs en chef interviennent régulièrement. Là-bas, certains collègues insistent sur le fait que je dois être expulsé si cette entreprise doit être vraiment « inclusive », tandis que d’autres publient des emojis de hache. à côté de mon nom. D’autres employés du New York Times me qualifient publiquement de menteur et de fanatique sur Twitter sans craindre que le harcèlement ne se traduise par une action appropriée. Ils ne le sont jamais. ….Les règles qui restent au Times sont appliquées avec une extrême sélectivité. Si l’idéologie d’une personne est conforme à la nouvelle orthodoxie, elle et son travail ne sont pas examinés. Tout le monde vit dans la peur du tonnerre numérique. Le venin en ligne est excusé tant qu’il est dirigé vers les bonnes cibles. Des éditoriaux qui auraient facilement été publiés il y a à peine deux ans mettraient désormais un éditeur ou un écrivain en difficulté, s’ils n’étaient pas licenciés. Si un article est perçu comme susceptible d’inspirer des réactions négatives en interne ou sur les réseaux sociaux, l’éditeur ou l’écrivain évite de le lancer.

La démission de Weiss est intervenue dans la foulée du brouhaha sur la publication par le journal d’un éditorial du sénateur républicain de l’Arkansas, Tom Cotton, intitulé « Envoyer dans les troupes » – dans lequel le sénateur (disons encore que ce serait un sénateur américain en exercice) a appelé pour avoir utilisé l’armée pour réprimer les émeutes qui se sont déclenchées dans les villes du pays après la mort de George Floyd.

Le personnel du Times est devenu fou et a exigé – et obtenu – la démission du rédacteur d’opinion du Times, James Bennet. Bennet avait – oh l’horreur ! – donné le feu vert pour publier la pièce Cotton. Cette démission fut suivie d’une autre, celle de l’actuel rédacteur en chef de l’article de Cotton, un certain Adam Rubenstein.

Pendant ce temps, à peu près à la même époque, le Huff Post de gauche faisait la une du rédacteur en chef du Philadelphia Inquirer, Stan Wischnowski :

Les membres du personnel de l’enquêteur de Philadelphie lancent une manifestation après le titre « Les bâtiments comptent aussi » de Paper

Plus de 30 employés de couleur ont appelé les malades pour envoyer à la direction un message sur le racisme.

Cela a été suivi très peu de temps par l’inévitable comme titré chez Fox Business :

Le rédacteur en chef du Philadelphia Inquirer démissionne après le titre « Buildings Matter, Too »

« Nous n’aurions pas dû l’imprimer », a déclaré le journal la semaine dernière

Au fond, le fil qui relie la dernière fureur de Netflix à propos de Dave Chappelle aux fureurs qui ont fait taire l’écrivain du Times Bari Weis, les rédacteurs du Times Bennet et Rubinstein et le rédacteur en chef de l’Inquirer Stan Wischnowski est l’infection de ces organisations par des membres du personnel qui sont en réalité des totalitaires de gauche. Des totalitaires sans égard pour la liberté d’expression qui est en fait ce qui permet à leurs institutions respectives de faire ce pour quoi elles ont été créées, qu’il s’agisse de produire des émissions télévisées et des films (Netflix) ou de rapporter l’actualité du jour et diverses opinions sur cette actualité de le jour.

Donc encore. Trois acclamations pour Netflix de se tenir fermement derrière Dave Chappelle. Le co-PDG Sarandos refuse d’être intimidé pour faire taire le comédien.

Le vrai problème ici est que la lutte pour la liberté d’expression, même – surtout même – la liberté d’expression offensante, fait rage à travers l’Amérique. Céder et apaiser les intimidateurs, peu importe où ils se présentent, n’est jamais la solution.

Trois autres acclamations pour Netflix.