Les employés de Netflix se retirent pour protester contre Dave Chappelle Special

— Ashlee Marie Preston, qui a aidé à organiser le débrayage des employés de Netflix mercredi, dit qu’elle a invité Dave à venir à la table pour avoir une conversation sur le mal qu’elle et d’autres pensent qu’il a infligé à la communauté LGBTQ + … mais note qu’il les a fantômes.

Découvrez cette interview qu’elle a donnée aux médias sur les prochaines étapes – il semble que Dave ne souhaite pas dialoguer avec ce groupe, donc à la lumière de cela … Ashlee dit qu’ils sont venus pour les gars qui coupent lui un chèque, et ce serait Netflix.

Nous l’avons eue en tête-à-tête à un certain moment dans le tumulte … et elle dit que même si Sarandos a, à tout le moins, reconnu leur position – il n’y a eu aucun signe d’action tangible de la part de Netflix … quelque chose qu’elle dit que les employés continuent d’anticiper et continueront d’exiger au fur et à mesure que ce drame se poursuit.

La seule chose qui n’est toujours pas claire pour elle et le point de vue de ses partisans … que vont-ils faire si Netflix / Dave continue de leur donner l’épaule froide ??? Jusqu’à présent, il semble qu’ils ne cèdent pas.

Il y a une scène folle qui se déroule au siège de Netflix … où des employés sortent de l’immeuble de bureaux pour protester contre la controverse Dave Chappelle spécial comédie.

Comme vous pouvez le constater, les employés trans de Netflix et leurs alliés font connaître leur mécontentement au PDG Ted Sarandos et sa réponse à leurs inquiétudes concernant les commentaires LGBTQ+ de Dave, qui suscitent des tonnes de réactions négatives.

Vous pouvez entendre les chants… « Les vies trans comptent »… se répéter encore et encore alors que les manifestants brandissent des pancartes dans les airs.

Il y a aussi un groupe de personnes qui défend Dave… ils ont des pancartes disant « les blagues sont drôles » et « Dave est drôle ».

La manifestation prévue fait suite à Sarandos défendant Dave et minimisant les préoccupations transphobes dans un e-mail aux employés de Netflix, qui a fuité.

Comme nous l’avons signalé … Sarandos a depuis s’est excusé pour la façon dont il a transmis son message, mais il ne cède pas à la pression interne pour supprimer le spécial de Dave, « The Closer ».

Jusqu’à présent, Dave a été maman sur le refoulement … nous l’avons sorti peu de temps après la fin de la spéciale, mais il n’avait rien à dire.

Publié à l’origine — 11:33 AM PT