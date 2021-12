Les employés de Raven Software prévoient un débrayage au milieu des licenciements d’Activision Blizzard

Les employés de Raven Software, un studio appartenant à Activision Blizzard, prévoient un débrayage lundi à la suite de licenciements au sein de l’équipe d’assurance qualité.

Vendredi, Activision Blizzard a licencié au moins une douzaine de sous-traitants de Raven Software qui travaillaient sur des titres comme Call of Duty: Warzone. En réponse, de nombreux employés et sous-traitants actuels de Raven Software prévoient d’arrêter de travailler en signe de protestation. PDT. Le Washington Post s’est entretenu avec un prétendu testeur d’assurance qualité chez Raven Software qui a souhaité rester anonyme au sujet du débrayage.

« On dirait que la culture toxique d’Activision commence à saigner dans Raven », ont-ils déclaré via le Washington Post. «Les personnes qui ont été licenciées semblent avoir été choisies complètement au hasard, et le reste d’entre nous a la culpabilité de survivant parce que nous savons que nos coéquipiers méritent d’être toujours là. Nous avons tous le cœur incroyablement brisé.

Les débrayages chez Activision Blizzard deviennent de plus en plus une pratique régulière à la lumière des informations faisant état de son environnement de travail toxique. Une pétition appelant à la démission du PDG Bobby Kotick par le personnel est arrivée peu de temps après.

« Plusieurs de ceux qui ont été licenciés ont récemment déménagé dans le Wisconsin en prévision du retour au travail en personne », a déclaré le personnel de Raven Software dans un communiqué via le Washington Post. « Ils l’ont fait sans l’aide de Raven pour la relocalisation, grâce aux assurances du studio que leur charge de travail était cohérente. »

Le journaliste de Bloomberg Jason Schreier a reçu une déclaration d’Activision Blizzard sur la situation.

« Nous allons convertir environ 500 travailleurs temporaires en employés à temps plein dans les mois à venir », a déclaré Activision Blizzard via Bloomberg. « Malheureusement, dans le cadre de ce changement, nous avons également informé 20 travailleurs temporaires dans les studios que leurs contrats ne seraient pas prolongés. »

À la suite de rapports faisant état de pratiques néfastes sur le lieu de travail, les responsables de Playstation, Xbox et même Nintendo ont parlé de ce qui se passait chez Activision Blizzard.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.