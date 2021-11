Les employés des entrepôts d’Amazon en Alabama renouvelleront le vote syndical après que le NLRB a ordonné de nouvelles élections

La vue à l’intérieur d’un centre de distribution Amazon. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Le Conseil national des relations du travail appelle à une nouvelle élection syndicale dans un entrepôt de distribution d’Amazon à Bessemer, en Alabama, huit mois après que les employés y ont voté contre l’adhésion au Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins (RWDSU).

Le NLRB a officiellement publié une décision et une direction d’une deuxième élection selon un e-mail du RWDSU lundi. La porte-parole du NLRB, Kayla Blado, a confirmé à . que la directrice de la région 10, Lisa Henderson, avait ordonné une nouvelle élection.

L’effort de syndicalisation a été largement annulé en avril dernier, avec 1 798 votes contre l’adhésion au syndicat et 738 votes pour lui dans l’entrepôt connu sous le nom de BHM1. L’entrepôt emploie environ 6 000 personnes.

La défaite a mis fin à ce qui était l’effort le plus sérieux pour syndiquer un segment de la main-d’œuvre du géant de la technologie qui emploie désormais 1,5 million de personnes dans le monde.

Mais les organisateurs ont affirmé tout au long du processus que les dirigeants d’Amazon violaient les lois du travail avec des tactiques antisyndicales, telles que des urnes avec surveillance par caméra. En août, un agent d’audience du NLRB a statué qu’Amazon avait outrepassé les directives autorisées et avait exercé des pressions indues sur les employés de l’entrepôt de Bessemer contre la syndicalisation de l’entrepôt. Cet officier a recommandé dans un rapport que l’élection devrait être refaite.

« La décision d’aujourd’hui confirme ce que nous disions depuis le début – que l’intimidation et l’ingérence d’Amazon ont empêché les travailleurs d’avoir leur mot à dire quant à savoir s’ils voulaient un syndicat sur leur lieu de travail – et comme l’a indiqué le directeur régional, c’est à la fois inacceptable et illégal », a déclaré lundi le président de la RWDSU, Stuart Appelbaum, dans un communiqué. « Les travailleurs d’Amazon méritent d’avoir une voix au travail, qui ne peut venir que d’un syndicat. »

Le NLRB n’a pas encore déterminé de date pour la deuxième élection et ne sait pas encore si elle se déroulera en personne ou par courrier. L’ordre de refaire les élections sera maintenu à moins qu’Amazon ne dépose une demande de révision auprès du NLRB et obtienne l’annulation de la décision de lundi.

Dans une déclaration à ., la porte-parole d’Amazon, Kelly Nantel, a qualifié la décision du NLRB de « décevante ».

«Nos employés ont toujours eu le choix d’adhérer ou non à un syndicat, et ils ont massivement choisi de ne pas adhérer au RWDSU plus tôt cette année», a déclaré Nantel. « Il est décevant que le NLRB ait maintenant décidé que ces votes ne devraient pas compter. En tant qu’entreprise, nous ne pensons pas que les syndicats soient la meilleure réponse pour nos employés.

Nantel a ajouté que les syndicats rendent plus difficile pour les employés d’améliorer rapidement leur travail ou de faire entendre leur voix.

« Bien que nous ayons fait de grands progrès dans des domaines importants comme la rémunération et la sécurité, nous savons qu’il y a beaucoup de choses que nous pouvons continuer à améliorer, à la fois dans nos centres de distribution et dans nos bureaux, et c’est notre objectif – travailler directement avec nos employés à continuer de s’améliorer chaque jour », a déclaré Nantel.

Les travailleurs d’Amazon dans un centre de distribution de Staten Island, NY, ont récemment retiré une pétition pour organiser une élection syndicale après avoir omis de recueillir suffisamment de signatures de travailleurs.

Lisez la décision du NLRB sur une nouvelle élection Bessemer ci-dessous :

Décision du NLRB sur Amazon et R… par .