Les employés d’OnlyFans trompent les utilisateurs en se faisant passer pour des influenceurs dans des chats intimes

OnlyFans fait face à une fin d’année difficile, la plateforme de contenus sexuels, qui opère également en Espagne, est au centre d’un possible canular. Après avoir rejeté l’idée d’abandonner le marché du porno graphique, le réseau social a été accusé d’arnaquer ses utilisateurs qui ont payé pour parler avec leurs influenceurs préférés, mais ils auraient avoué détails de nature sexuelle à d’autres personnes sans le savoir, aux employés de la société Unruly Agency.

Cette société est chargée, entre autres, d’aider les créateurs de contenu du réseau social à gérer le flot de messages que leurs fans leur envoient. Ce serait à l’origine du scandale rapporté par Business Insider dans un article.

Les fans de cette plateforme dédiée au porno, peuvent payer pour discuter avec les personnes qu’ils ont vues nues sur le réseau social. Cependant, après le chat, il y aurait un Employé indiscipliné de l’agence se faisant passer pour un influenceur et tromper les fans qui avouent des intimités sans savoir qu’ils parlent à un étranger.

Discuter avec des inconnus

Unruly Agency est une société derrière la marque OnlyFans qui se consacre à faciliter la vie des créateurs de contenu sur la plate-forme. Ses employés planifient des séances photo et gèrent les publications, ainsi que la quantité massive de commentaires et de messages reçus par les personnes les plus célèbres du Web.

Être un portail de contenu pour adultes, où les créateurs partagent des nus et des photos ou vidéos érotiques pour de l’argent, dans les chats, leurs fans avouent souvent des fantasmes sexuels ou des détails très intimes. Les utilisateurs se déshabillent dans une certaine mesure en pensant s’adresser à quelqu’un qu’ils pensent connaître parce qu’ils ont vu cette personne dans un contexte intime.

Dans un procès, des travailleurs qui ont passé leurs heures de travail à répondre aux fans ont déclaré que l’entreprise les avait encouragés à mentir et à prétendre qu’ils étaient les influenceurs auxquels les utilisateurs pensaient s’adresser.

Selon l’article de Business Insider, cette tromperie serait relative en termes de légalité selon la façon dont OnlyFans a promu ce service de chat dans lequel les fans peuvent payer pour un temps d’attention privé avec leurs influenceurs préféré. Que ce soit légitime ou non, les fans peuvent être moins compréhensifs lorsqu’ils apprennent que leur intimité est connue de quelqu’un d’autre.

Accusé d’exploitation

Cette accusation n’est pas la seule à laquelle est confrontée la société Unruly Agency, tant les créateurs que les employés eux-mêmes font état de situations d’abus et allèguent que cette société et les agences affiliées avoir publié du contenu à caractère sexuel sans autorisation. Certains travailleurs ont signalé des vols de salaire et des licenciements en représailles.

Buzfeednews a rapporté des plaintes de clients et d’employés de l’agence Unruly et d’autres agences comme Behave selon lesquelles ils avaient menacés d’amendes pouvant aller jusqu’à six chiffres s’ils décidaient de quitter, tandis que d’autres disent qu’ils ont été contraints de faire jusqu’à 100 heures de travail par semaine.

