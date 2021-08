Les employés du centre d’appels Apple craignent les caméras de surveillance alimentées par l’IA

Les employés des centres d’appels Apple à domicile en Colombie ont exprimé des préoccupations en matière de confidentialité concernant les plans d’installation de caméras alimentées par l’IA dans leurs maisons, pour surveiller leurs performances. Le même problème s’est posé pour les travailleurs d’Apple UK basés en Albanie.

Apple sous-traite une partie du travail de ses centres d’appels dans le monde à Teleperformance, et les employés disent qu’ils subissent des pressions pour signer un contrat acceptant les caméras, malgré une politique d’Apple l’interdisant…

Reportages de NBC News.

Six travailleurs basés en Colombie pour Teleperformance, l’une des plus grandes sociétés de centres d’appels au monde, qui compte Apple, Amazon et Uber parmi ses clients, se sont dits préoccupés par le nouveau contrat, publié pour la première fois en mars. Le contrat permet la surveillance par des caméras alimentées par IA dans les maisons des travailleurs, l’analyse vocale et le stockage des données collectées auprès des membres de la famille du travailleur, y compris des mineurs […]

“Le contrat permet une surveillance constante de ce que nous faisons, mais aussi de notre famille”, a déclaré un employé basé à Bogota sur le compte Apple qui n’était pas autorisé à parler aux médias. « Je pense que c’est vraiment mauvais. Nous ne travaillons pas dans un bureau. Je travaille dans ma chambre. Je ne veux pas avoir de caméra dans ma chambre.

La travailleuse a déclaré qu’elle avait signé le contrat, dont NBC News a examiné une copie, car elle craignait de perdre son emploi. Elle a dit que son superviseur lui avait dit qu’elle serait retirée du compte Apple si elle refusait de signer le document.