Les employés du gouvernement central peuvent bénéficier de House Building Advance à 7,9% jusqu’en mars 2022 – Vérifiez les détails

Le montant total de l’avance qu’un employé du gouvernement central peut emprunter est jusqu’à 34 mois du salaire de base sous réserve d’un maximum de Rs. 25 lakh.

Les employés du gouvernement central, qui souhaitent construire leur propre maison, peuvent bénéficier de la House Building Advance (HBA). Le HBA a été utilisé du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022, c’est-à-dire que pendant 18 mois, il sera assorti d’un taux d’intérêt simple de 7,99 %. Le gouvernement avait précédemment révisé les règles de House Building Advance (HBA) pour les employés du gouvernement central en intégrant les recommandations acceptées de la 7e Commission de rémunération.

En septembre 2020, le FM avait annoncé une baisse du taux d’intérêt pour House Building Advance (HBA), soulageant ainsi et affectant directement les employés du gouvernement central du pays. À l’avenir, le taux d’intérêt de la House Building Advance (HBA) sera lié au rendement à 10 ans du G-Sec sur le montant de l’avance prise pour la construction d’une maison.

Conformément aux recommandations de la 7e Commission des salaires et aux règles HBA 2017, le montant total de l’avance qu’un employé du gouvernement central peut emprunter est jusqu’à 34 mois du salaire de base sous réserve d’un maximum de Rs. 25 lakh, ou le coût de la maison, ou le montant en fonction de la capacité de remboursement, selon le moindre des deux pour une nouvelle construction/achat d’une nouvelle maison/appartement.

Le montant HBA pour l’agrandissement de la maison est plafonné à Rs.10 lakh ou 34 mois de salaire de base ou le coût de l’agrandissement de la maison ou le montant en fonction de la capacité de remboursement, selon le moindre des deux.

La méthodologie de recouvrement du HBA se poursuivra selon le modèle existant de recouvrement du principal d’abord au cours des quinze premières années en 180 versements mensuels et des intérêts par la suite au cours des cinq prochaines années en 60 versements mensuels. L’avance porte intérêt simple à compter de la date de versement de l’acompte.

L’avance pour la construction de maisons peut être utilisée pour le remboursement d’un prêt bancaire contracté pour la construction, l’achat d’une nouvelle maison ou d’un appartement. HBA est admissible aux employés permanents et à tous les employés temporaires qui ont également 5 ans de service continu.

Les employés sont éligibles à l’octroi d’une avance pour la construction de logements à la date à laquelle ils ont obtenu des prêts auprès de banques et d’autres institutions financières, qu’ils aient demandé ou non une avance pour la construction de logements avant de contracter le prêt.

L’avance pour la construction de logements pour le remboursement des prêts sera accordée aux employés éligibles en une seule fois. Cependant, l’employé du gouvernement doit produire le certificat d’utilisation du HBA dans un délai d’un mois à compter de la date de libération du HBA.

