Les employés du gouvernement ont une autre possibilité d’exercer une option de fixation des salaires – Vérifiez les détails

Aucune autre demande de prorogation de date ou d’assouplissement des conditions dans l’exercice de l’option ne sera acceptée en aucune circonstance.

Le gouvernement donne une autre occasion aux employés du gouvernement d’exercer ou de ré-exercer l’option de fixation des salaires dans les trois prochains mois. Le 15 avril 2021, le Département des dépenses du ministère des Finances a publié une clarification concernant la date de la prochaine augmentation en vertu de la règle 10 des Règles de la fonction publique centrale (rémunération révisée), 2016.

Dans sa note de service de novembre 2019, les employés régulièrement promus ou bénéficiant d’une mise à niveau financière à compter du 01.01.2016 et souhaitant exercer / ré-exercer l’option de fixation des salaires ont eu la possibilité d’exercer ou de ré-exercer leur option. pour la fixation du salaire dans un délai d’un mois à compter de la date d’émission de la note de service en date du 28.11.2019.

Cependant, selon le Département des dépenses, un grand nombre de références ont été reçues demandant une excuse du retard et donnant une autre occasion d’exercer ou de ré-exercer l’option de fixation de la rémunération, car les employés avaient dû faire face à des contraintes de temps, etc. en exerçant leur option pour fixation du salaire.

Dans sa récente note de service, le ministère déclare que la question a été examinée et que l’autorité compétente, en modifiant partiellement les conditions, a approuvé une autre possibilité pour les employés du gouvernement d’exercer ou de ré-exercer l’option de fixation des salaires, comme le permet le MO du 28.11 .2019 dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent mémorandum du Bureau. Il indique également qu’aucune autre demande de prorogation de date ou d’assouplissement des conditions dans l’exercice de l’option ne sera acceptée en aucune circonstance.

La règle 10 des Règles CCS (RP), 2016 prévoit le droit des employés à une augmentation annuelle soit le 1er janvier ou le 1er juillet, selon la date de nomination, de promotion ou d’octroi d’un surclassement financier. Auparavant, le gouvernement avait fourni une clarification concernant la date de la prochaine augmentation en vertu de la règle 10 des règles de la fonction publique centrale (rémunération révisée), 2016 pour les employés du gouvernement central en 2019.

