Les employés du NHS décédés pendant la pandémie reçoivent un hommage approprié au nouveau Blossom Memorial Garden | Royaume-Uni | Nouvelles

Sadiq Khan ouvre le Blossom Memorial Garden de Londres

Plus de 230 agents de santé et de soins de première ligne sont décédés pendant la pandémie de coronavirus, mais le nombre exact serait beaucoup plus élevé car beaucoup n’ont pas encore été identifiés dans le domaine public. Beaucoup de ceux qui sont décédés étaient d’origine asiatique et ethnique minoritaire.

Et maintenant, pour marquer le 73e anniversaire du service de santé, le NHS a organisé un service commémoratif spécial au Blossom Memorial Garden, dans l’est de Londres.

Le service a eu lieu pour se souvenir des collègues du NHS décédés pendant la pandémie.

Le service a été dirigé par Andrew Copson, directeur général de la Humanist Society et comprenait des discours de Prerana Issar, Chief People office du NHS, du Dr Helen Stokes-Lampard, présidente de l’Association of Medical Royal Colleges et d’Elaine Thorpe, infirmière en soins intensifs.

La directrice des ressources humaines du NHS, Prerana Issar, a déclaré: “Chacun des collègues qui sont malheureusement décédés en soignant et en protégeant les patients représente une lacune irremplaçable dans une famille et un lieu de travail.

Une infirmière laisse une rose au Blossom Memorial Garden (Image : Jonathan Buckmaster)

Le Blossom Memorial Garden dans l’est de Londres (Image : Jonathan Buckmaster)

“Bien qu’il s’agisse d’un événement privé pour les familles et certains collègues du NHS, j’encourage tout le monde à prendre un moment samedi pour réfléchir et se souvenir.

« Il n’est pas exagéré de dire que le personnel des services de santé a aidé à maintenir le pays en marche pendant la pandémie, et bien que le personnel du NHS ait été à juste titre célébré pour sa contribution, nous savons que le rôle joué par d’autres travailleurs clés – les personnes qui gardent les supermarchés ouverts, ramasseurs d’ordures, garderies et autres services publics – ainsi que la résilience du grand public, a contribué à garantir que nous pouvons commencer à aller de l’avant.

« La meilleure façon pour tout le monde de dire merci au personnel du NHS et aux autres travailleurs clés est de rejoindre les dizaines de millions d’autres qui ont jusqu’à présent reçu leur première et deuxième dose de vaccination contre le Covid-19, et de réserver vos jabs aujourd’hui. »

Les images de l’événement montrent du personnel masqué du NHS faisant la queue pour placer des roses roses sur un mémorial.

Le personnel du NHS fait la queue pour laisser une rose dans le jardin (Image: Jonathan Buckmaster)

Le personnel du NHS baisse la tête à la mémoire de ses collègues (Image: Jonathan Buckmaster)

De nombreux membres du personnel étaient présents dans leurs uniformes et ont été photographiés en train de baisser la tête à la mémoire de leurs amis et collègues qui sont malheureusement décédés.

Cela vient après que des points de repère à travers l’Angleterre ont marqué le 73e anniversaire du NHS en s’éclairant en bleu.

L’arc de Wembley, le Liver Building à Liverpool, la cathédrale de Salisbury et les centres de vaccination à travers l’Angleterre font partie des plus de 70 sites qui ont été illuminés en bleu aujourd’hui.

Des stades de football, des mairies, des églises, des hôpitaux et des ponts dans différentes parties du pays ont également emboîté le pas.

Fleurs placées au Blossom Memorial Garden (Image : Jonathan Buckmaster)

File d’attente du NHS pour laisser une rose (Image: Jonathan Buckmaster)

À ce jour, plus de 128 000 personnes à travers le Royaume-Uni sont décédées après avoir été testées positives pour le coronavirus.

Dans l’ensemble, 4 855 169 cas de la maladie ont été enregistrés dans le pays depuis le début de la pandémie.

Selon les données du NHS England, un total de 65 932 869 vaccinations Covid-19 ont eu lieu en Angleterre entre le 8 décembre et le 2 juillet.

Cela comprenait les première et deuxième doses, ce qui représente une augmentation de 250 234 par rapport à la veille.

Le personnel du NHS rend hommage à ceux qui sont décédés (Image: Jonathan Buckmaster)

Le personnel du NHS laisse des roses en hommage (Image: Jonathan Buckmaster)

Le NHS England a déclaré que 37 859 897 étaient des premières doses, soit une augmentation de 107 959 la veille.

Alors que 28 072 972 étaient une deuxième dose, une augmentation de 142 275.

Malgré le nombre de vaccinations réussies, certains médecins britanniques ont déclaré qu’ils souhaitaient que certaines restrictions de Covid-19 soient maintenues en Angleterre après le 19 juillet.

La British Medical Association souhaite que les gens continuent à utiliser des masques faciaux et a appelé à une attention renouvelée sur les propriétés de ventilation après une forte augmentation récente des cas de COVID-19.

Le Dr Chaand Nagpaul, président du conseil de la BMA, a déclaré à Sky News: “Ces données, associées à certaines augmentations des hospitalisations, suggèrent qu’il serait tout à fait faux d’un intérêt de santé publique de supprimer le 19 juillet toutes les restrictions … ou de donner au public l’attente que nous aurons une société pré-COVID où personne n’aura à prendre de mesures pour empêcher la propagation.”