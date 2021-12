Les employés du NHS font rage à Raab à propos de la défense de photos du jardin de Downing Street – « Offensant pour le personnel ! » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le vice-Premier ministre Dominic Raab, 47 ans, a été emmené pour défendre les responsables de Downing Street hier matin alors que la pression s’accumule sur le numéro 10 pour expliquer une image montrant Boris Johnson, 57 ans, sa femme Carrie Symonds, 33 ans, et 17 collègues dégustant du vin et du fromage en mai 2020. Les restrictions sur les coronavirus à l’époque obligeaient les Britanniques à limiter la mixité sociale entre les ménages à seulement deux personnes et garantissaient que de telles rencontres sociales ne pouvaient avoir lieu qu’à l’extérieur à une distance d’au moins deux mètres l’une de l’autre.

S’adressant à Sky News, M. Raab a insisté sur le fait que la photo montrait une réunion du personnel et a soutenu l’affirmation du numéro 10 en soulignant que les travailleurs étaient « tous en costume ou principalement en tenue formelle ».

Le député d’Esher & Walton a déclaré: « Compte tenu des pressions exercées par le numéro 10, ils pourraient prendre un verre une fois les affaires formelles terminées. »

L’ancien ministre des Affaires étrangères, favorable au Brexit, a déclaré que le personnel de la BBC Radio 4 Downing Street travaillait « dans des conditions exténuantes » et prenait juste un verre après une longue journée.

Mais les travailleurs du NHS sont restés en colère après avoir entendu les commentaires de M. Raab.

Le responsable clinique des services Covid au Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust, le Dr David Strain, a affirmé que le secrétaire à la Justice avait « déformé la situation ».

Le Dr Strain, qui a dit un jour sur Twitter « Le Brexit est une mauvaise idée », a déclaré au i : « Je suggérerais à notre équipe, de travailler avec des équipements de protection toute la journée, de prendre soin des personnes qui souffraient et mouraient au quotidien serait une meilleure définition du travail dans des « conditions exténuantes ».

« Nous aurions aimé nous asseoir et partager un verre pour consoler nos collègues épuisés physiquement et émotionnellement à la fin de leurs longs quarts de travail.

« Le commentaire est offensant pour le personnel de première ligne qui a eu du mal à accepter le stress quotidien lié au travail à Covid et insultant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au début de la pandémie. »

« A cette occasion, il y a eu des réunions du personnel suite à une conférence de presse du numéro 10 », ont-ils déclaré.

« Downing Street est la maison du premier ministre ainsi que son lieu de travail.

« La femme du Premier ministre habite au numéro 10 et utilise donc aussi légitimement le jardin. »