Les employés d’Ubisoft critiquent les « promesses vides » de l’entreprise suite aux allégations de l’année dernière

Près de 500 Ubisoft les employés ont signé une lettre ouverte en signe de solidarité avec Activision Blizzard employés, critiquant l’échec de l’éditeur français à apporter un changement significatif après les allégations de l’année dernière.

Alors que les retombées du procès explosif d’Activision Blizzard se poursuivent, les employés d’Ubisoft ont signé une lettre ouverte montrant leur soutien aux travailleurs quittant le campus d’Activision Blizzard pour protester contre la réponse de leur direction aux réclamations formulées contre l’entreprise.

S’adressant au personnel d’Activision Blizzard, la lettre ouverte du personnel d’Ubisoft (qui a été partagée par le journaliste d’Axios Stephen Totilo sur Twitter) déclare : « Nous vous entendons et voulons déclarer haut et fort notre solidarité avec vous. Au cours de la semaine écoulée, l’industrie du jeu vidéo a une nouvelle fois été secouée par des révélations connues depuis longtemps par trop d’entre nous. Des révélations qu’il y a un an, beaucoup entendaient parler d’Ubisoft.

« Il est clair, d’après la fréquence de ces rapports, qu’il existe une culture répandue et profondément enracinée de comportements abusifs au sein de l’industrie. Cela ne devrait plus être une surprise pour personne : employés, cadres, journalistes ou fans que ces actes odieux se produisent. Il est temps d’arrêter d’être choqué. Nous devons exiger que des mesures concrètes soient prises pour les empêcher. Les responsables doivent être tenus responsables de leurs actes.

2020 était plein de rapports décrivant Ubisoft comme un lieu de travail peu accueillant et parfois dangereux. Il a débuté avec une série d’allégations d’inconduite sexuelle, qui a commencé avec le directeur d’Assassin’s Creed Valhalla, Ashraf Ismail, et est devenu un mouvement qui a accusé plusieurs dirigeants et managers de discrimination systématique, d’abus et d’années d’inconduite sexuelle.

Bien qu’Ubisoft ait répondu en suspendant les vice-présidents Tommy François et Maxime Béland et en créant un portail en ligne permettant aux employés de signaler de manière anonyme le harcèlement (éventuellement), les employés notent maintenant qu’ils ont l’impression qu’on n’a pas fait assez pour contrer la culture toxique au travail.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons des employés dire que les cadres et la direction n’en font pas assez non plus.

“Nous, les soussignés, en avons assez”, poursuit la lettre, s’adressant directement à la direction d’Ubisoft. « Cela fait plus d’un an que les premières révélations de discrimination systémique, de harcèlement et d’intimidation au sein d’Ubisoft sont sorties. À l’époque, vous avez été surpris d’entendre parler de ces actes au sein de votre propre entreprise et nous vous avons accordé le bénéfice du doute. Cependant, nous n’avons rien vu de plus qu’un an de paroles aimables, de promesses creuses et d’une incapacité ou d’une réticence à renvoyer les contrevenants connus. Nous ne faisons plus confiance à votre engagement à traiter ces problèmes à la base. Vous devez en faire plus.

Le personnel demande ensuite « des changements réels et fondamentaux au sein d’Ubisoft, d’Activision Blizzard et dans l’ensemble du secteur » et appelle « d’autres éditeurs et développeurs leaders du secteur » à établir un « ensemble de règles et de processus pour traiter les signalements de ces infractions ». .

Ubisoft a publié une déclaration en réponse à la lettre ouverte. « Nous voulons être très clairs sur le fait que nous prenons cette lettre – et les problèmes qu’elle soulève – très au sérieux. Au cours de la dernière année, nous nous sommes engagés à collaborer avec nos employés pour mettre en œuvre des changements fondamentaux. Bon nombre de ces changements ont été motivés par des commentaires internes et des idées partagées par nos équipes et nous sommes reconnaissants pour cette communication continue.

“[…] Nous soutenons absolument ces efforts et l’impact positif qu’ils ont eu sur notre culture d’entreprise, tout en reconnaissant que nous devons continuer à nous engager avec nos employés pour nous assurer de créer un lieu de travail où ils se sentent valorisés, soutenus et, surtout, en sécurité.