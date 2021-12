Les employés d’Ubisoft démissionnent dans le cadre du «grand exode»

Image : Assassin’s Creed Valhalla

Un rapport sur Axios indique qu’au cours des 18 derniers mois, tant d’employés d’Ubisoft ont quitté l’entreprise que ceux qui restent ont commencé à l’appeler « le grand exode » et « l’artère coupée ».

L’histoire dit qu’au cours de cette période – qui coïncide à la fois avec une pandémie mondiale et une tendance connue sous le nom de La Grande Démission – tant de développeurs et de membres du personnel ont démissionné que « les départs ont bloqué ou ralenti les projets ».

Un regard sur les statistiques de départ de LinkedIn, qui ne sont pas une mesure parfaite mais qui sont certainement utiles, montre que le taux d’attrition annuel d’Ubisoft est de 12% parmi ses 20 000 employés, ce qui est nettement supérieur à celui de concurrents comme EA (9%) et Epic. (sept%). Cela dit, le taux d’une entreprise était encore plus élevé : Activision Blizzard, à 16%. Je me demande pourquoi cela pourrait être.

Les raisons des départs sont multiples. L’une d’elles est tout simplement la réalité de la situation de la main-d’œuvre à Montréal, où l’entreprise est très présente et où « l’attrition au studio principal d’Ubisoft a doublé pendant un certain temps ». La concurrence féroce des concurrents et des start-up signifie que les employés d’Ubisoft peuvent gagner plus d’argent ailleurs, bien que pour lutter contre cela, Ubisoft a récemment annoncé des augmentations de salaire pour ses employés canadiens, ce qui à son tour « frustrait les développeurs d’autres studios qui se demandent quand ils obtiennent également des augmentations ».

L’horrible bilan de l’entreprise en matière d’allégations d’abus et d’autres désastres en matière de relations publiques, comme ses contacts avec les NFT, a également joué un rôle, un ancien employé ayant déclaré à Axios : « La réputation de l’entreprise était trop lourde à supporter. C’est légitimement embarrassant.

G/O Media peut toucher une commission

Pour un exemple plus pratique de la façon dont cela affecte les séries et les jeux de l’entreprise, « au moins cinq des 25 personnes les plus créditées » de Far Cry 6 – qui n’est sorti qu’en octobre ! – ont déjà quitté Ubisoft, et 12 de 50 de ceux d’Assassin’s Creed Valhalla de 2020 sont également partis.

Oh, et pour conclure : « Un développeur a récemment déclaré qu’un collègue actuellement chez Ubisoft les avait contactés pour résoudre un problème avec un jeu, car il n’y avait encore personne qui connaissait le système ».

Vous pouvez lire le rapport complet ici.