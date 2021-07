Les employés d’Ubisoft soutiennent le débrayage des employés d’Activision Blizzard

Photo : Eric Thomas (.)

Une nouvelle lettre ouverte signée par près de 500 employés actuels et anciens d’Ubisoft annonce leur solidarité avec les travailleurs d’Activision Blizzard, exige un mouvement de leur propre direction et appelle à un changement systémique dans l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo, rapporte Axios.

“Au cours de la semaine dernière, l’industrie du jeu a de nouveau été secouée par des révélations que trop d’entre nous connaissent depuis longtemps”, lit-on dans la lettre, partagée avec Stephen Totilo d’Axios. « Des révélations qu’il y a un an, beaucoup entendaient parler d’Ubisoft. Il est clair, d’après la fréquence de ces rapports, qu’il existe une culture répandue et profondément enracinée de comportement abusif au sein de l’industrie.

L’année dernière, Ubisoft a été mêlé à une controverse lorsque plusieurs travailleurs ont parlé des cas de harcèlement sexuel, d’intimidation et d’autres abus qu’ils ont subis alors qu’ils étaient employés par la société française de jeux vidéo. Une série de départs très médiatisés a suivi, avec de vagues promesses de la suite exécutive de faire mieux. Mais comme l’indique la lettre d’aujourd’hui, les employés d’Ubisoft exigent plus.

Le point de rupture semble avoir été les propres problèmes d’Activision Blizzard, qui ont été mis en lumière lorsqu’un procès de l’État de Californie contre la société a été porté à la connaissance du public la semaine dernière. La poursuite décrit un environnement d’abus omniprésents à l’encontre des employées, qualifiant l’entreprise de « terreau fertile pour le harcèlement et la discrimination à l’égard des femmes ».

« Nous avons besoin de véritables changements fondamentaux, au sein d’Ubisoft, d’Activision Blizzard et dans l’ensemble de l’industrie », poursuit la lettre d’aujourd’hui. « À cette fin, nous proposons qu’Activision Blizzard, Ubisoft et d’autres éditeurs et développeurs leaders du secteur collaborent et acceptent un ensemble de règles et de processus pour traiter les signalements de ces infractions. Cette collaboration doit impliquer fortement les salariés occupant des postes non-cadres et les représentants syndicaux. Cela est essentiel pour garantir que ceux qui sont directement touchés par ces comportements mènent le changement. »

Pour leur part, un groupe d’employés d’Activision Blizzard est actuellement au milieu d’un débrayage prévu aujourd’hui destiné à protester contre les actions douteuses de leurs employeurs et la culture d’entreprise. Cela a recueilli un large soutien de l’ensemble de l’industrie, de nombreux fans demandant de ne pas franchir la «ligne de piquetage numérique» en s’abstenant de jouer à des jeux comme Call of Duty et Overwatch pendant la manifestation.

Les employés d’Activision Blizzard eux-mêmes ont demandé à ceux qui souhaitent être solidaires de leur débrayage de faire un don à l’une des organisations caritatives suivantes :

Les hommes influents et surpayés qui permettent aux cultures d’abus de s’envenimer dans ces sociétés et d’autres sociétés de jeux vidéo sont rapidement à court d’options. Nous avons atteint un point où un changement systémique de grande envergure est la seule réponse. Le pouvoir doit être remis entre les mains des travailleurs, rapidement et sans délai, avant que des personnes plus vulnérables ne soient mâchées et recrachées par une industrie qui a déjà tant échoué.