Les employés non vaccinés doivent continuer à porter un masque ou une distance ⋆ .

Les nouvelles règles proposées par le California Occupational Safety and Health Standards Board maintiendraient les mandats de masque des travailleurs en place dans tout l’État pendant au moins les prochains mois, imposant des exigences strictes aux employeurs et aux employés pour savoir quand les masques doivent être portés et quand ils sont autorisés à être décollé.

Les règles proposées, qui font partie d’un ensemble d’« ordonnances générales de sécurité de l’industrie » qui seront votées la semaine prochaine, stipuleraient que les couvre-visages doivent continuer à être « portés par les employés sur le nez et la bouche à l’intérieur, à l’extérieur et à moins de six pieds. loin d’une autre personne, et lorsque requis par les ordres des «autorités sanitaires».

Parmi plusieurs exceptions à la règle, il y en a une dans laquelle les employés peuvent retirer leurs masques lorsqu’ils sont “seuls dans une pièce”, ainsi que “lorsque toutes les personnes dans une pièce sont entièrement vaccinées et ne présentent pas de symptômes COVID-19”.

Les personnes qui ont des handicaps physiques ou mentaux qui les empêchent de porter un masque peuvent également les retirer, mais ces travailleurs doivent rester «à au moins six pieds de distance de toutes les autres personnes, à moins que l’employé non masqué ne soit entièrement vacciné ou testé au moins une fois par semaine pour COVID- 19. “

Les règles stipulent également que les employeurs californiens, lorsqu’ils conçoivent les règles de sécurité COVID-19 sur le lieu de travail, «doivent traiter toutes les personnes, quels que soient les symptômes ou les résultats négatifs du test COVID-19, comme potentiellement infectieuses.»

