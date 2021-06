Les employés recevront un intérêt de 12 % de l’employeur sur l’indemnisation différée au-delà de 30 jours : nouvelles règles proposées

in

Image représentative/Pixabay

Règles de paiement de la rémunération des employés (projet) 2021 : Le ministère du Travail et de l’Emploi de l’Union a mis le projet de code de la sécurité sociale (rémunération des employés) (règles centrales) 2021 dans le domaine public pour obtenir les commentaires de diverses parties prenantes. Le projet de règles d’indemnisation a été proposé en suppression des précédentes règles abrogées par l’article 164 du Code de la sécurité sociale 2020.

Le projet de règlement propose que l’employé perçoive des intérêts simples au taux de 12 pour cent sur les indemnités retardées de plus de 30 jours par l’employeur. « Si le montant de l’indemnité due en vertu du paragraphe (3) de l’article 77 n’est pas payé par l’employeur dans le délai de trente jours, l’employeur doit payer, à compter de la date à laquelle l’indemnité devient exigible jusqu’à la date à laquelle il est payé, un intérêt simple au taux de douze pour cent. par an ou tout autre taux notifié par le gouvernement central de temps à autre », indique le projet de règlement.

L’alinéa (3) de l’article 77 du code de la sécurité sociale prévoit la règle à suivre si l’employeur est en défaut de paiement de l’indemnité dans le mois qui suit la date d’échéance. Selon l’article 76 du Code de la sécurité sociale, le montant de l’indemnisation en cas de décès dû à une blessure doit être de 50 % du salaire mensuel de l’employé décédé multiplié par le « facteur pertinent » tel que notifié par le gouvernement central. En cas d’invalidité totale permanente due à la blessure, un montant égal à 60 pour cent du salaire mensuel de l’employé blessé multiplié par le « facteur pertinent » ou un montant qui peut être notifié par le gouvernement central de temps à autre, devrait être payé.

Le paragraphe (1) de l’article 77 stipule que l’indemnité prévue à l’article 76 doit être versée dès qu’elle est due.

Le projet de règlement propose que l’argent transmis d’une autorité compétente à une autre conformément à la sous-section (3) de l’article 92 soit soit par récépissé de remise, soit par virement électronique, soit par net banking ou par traite à vue, car l’autorité compétente transmettant l’argent peut diriger.

En cas de transfert d’argent payé à titre de compensation en accord avec d’autres pays, les nouvelles règles proposées stipulent que le coût d’une telle transmission peut être déduit du montant à transmettre.

“Lorsqu’une somme est transmise par une autorité en Inde à une autre autorité conformément à ces règles, les coûts d’une telle transmission peuvent être déduits de la somme ainsi transmise”, disent les règles. Il a été proposé que l’argent transmis par une autorité en Inde à toute autre autorité en Inde conformément à ces règles soit transmis par récépissé de transfert de fonds ou par mandat.

Le projet de règlement propose en outre que si la totalité ou une partie d’une somme forfaitaire déposée auprès d’une autorité compétente à titre d’indemnisation en vertu du Code est payable à une ou des personnes résidant ou sur le point de résider dans un autre pays, l’autorité compétente peut ordonner le transfert vers ce pays de la somme ainsi due.

