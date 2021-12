Les employeurs se méfient de la réforme du statut temporaire du gouvernement, malgré la suppression des plafonds par entreprise

12/07/2021

Le à 19:05 CET

Gabriel Ubieto

La temporalité est l’une des pierres angulaires de la réforme du travail que le gouvernement négocie avec les employeurs et les syndicats et, malgré les derniers mouvements, l’exécutif est incapable d’attirer les deux parties à un accord. Le retrait des plafonds d’urgence selon la taille des entreprises, comme El Periódico l’a avancé la semaine dernière, n’a pas servi à rapprocher les hommes d’affaires d’une entente. Des sources proches du dialogue social indiquent que «il y a encore beaucoup d’écueils« , malgré le fait que la deuxième vice-présidente, Yolanda Díaz, affirme que la » réforme est en voie de disparition. » Les négociateurs disposent de trois Conseils des ministres ordinaires de marge pour continuer à peaufiner les textes et mets ce dôme sur PDG voter pour l’affirmative pour apposer votre signature sur la réforme. Les syndicats, de leur côté, ne sont pas non plus clairs sur l’accord et, après le retrait des pourcentages limites de temporalité, ils font pression sur le gouvernement pour réduire la durée de ces contrats en raison des pics d’activité. Eh bien, ils craignent que le maintien de la durée actuelle de trois mois ne finisse par être un trou qui perpétuer un taux de roulement élevé sur le marché du travail espagnol.

Le gouvernement s’est engagé à présenter aux partenaires sociaux un nouveau document de travail lors de la prochaine réunion prévue ce vendredi. Celui-ci doit recueillir, comme toujours, les apports verbaux que les acteurs sociaux partagent dans les rencontres et des changements sont attendus dans les enjeux liés à la limite de la temporalité. Le temps presse et le temps de clôturer la réforme de jour en jour est plus court, avec l’échéance du 31 décembre sur la tête des négociateurs. La rédaction des ‘contrats pour tâches occasionnelles’ peut être un des points avec des modifications. Avec ce format, le Gouvernement entend permettre une outil permettant aux entreprises de se renforcer de manière ponctuelle et non récurrente à des augmentations occasionnelles de l’activité.

L’exemple classique donné par les connaisseurs du dialogue social en la matière est celui d’un bar qui, lors des fêtes de la ville, a besoin d’embaucher des serveurs pour quelques jours et peut même doubler ses effectifs. C’est quelque chose de spécifique, cela se répète une à deux fois par an (fêtes d’été et d’hiver) et dure un temps précis. Sur la balance de la flexibilité, le gouvernement a mis cette mesure et, sur celle du contrôle, il a mis plafonds de temporalité génériques. Pas plus de 15 %, ce que les entrepreneurs n’aimaient pas. Ensuite, il est passé à nouveau et de ce plafond général, il est passé à des plafonds en fonction de la taille de l’entreprise, ce que les entrepreneurs n’aimaient pas non plus. Et la semaine dernière, il a de nouveau déménagé, supprimant tout plafond et se concentrant sur le contrôle des fraudes possibles par les causes de l’embauche.

Les centrales, peu enthousiastes sur les pourcentages, craignent néanmoins que ces mécanismes de contrôle ne suffisent pas et prônent limiter davantage la durée de ces contrats. Les 90 jours de la dernière ébauche ne les convainquent pas et l’une des options qui a été verbalisée depuis la magistrature syndicale est d’abaisser cette limite à 60 jours. Ou limiter leur utilisation afin qu’une entreprise ne puisse pas les utiliser en continu. Vendredi, les centrales s’attendent à un changement de gouvernement à cet égard.

L’employeur, agacé par l’Inspection

Le 16 novembre, le Conseil des ministres a approuvé le nouveau plan stratégique de l’Inspection du travail pour la période 2021-2023. Le texte a toutefois été publié au Journal officiel de l’État (BOE) vendredi 3 décembre dernier et comprend certains éléments qui n’ont pas plu aux employeurs. L’un d’eux est celui collecté dans « l’objectif 14 » et qui cherche à renforcer le rôle de l’inspection du travail dans les licenciements collectifs et les ertes. Pour cela, Díaz entend « élargir le contenu du rapport de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale aux motifs motivants des procédures de licenciement collectif et de suspension et réduction de la journée de travail ».

Cela signifie que les inspecteurs doivent procéder à une évaluation plus exhaustive des causes que l’entreprise présente pour justifier le dossier et qu’elle peut jouer un rôle déterminant si le dossier est poursuivi. Eh bien, face à un rapport défavorable de l’Inspection, les magistrats ont peut-être plus d’outils pour considérer comme nul un dossier de licenciement collectif. Il ne récupère pas la précédente autorisation administrative qui existait avant la réforme du travail du PP, mais il renforce les marges de l’Inspection.