Les emprunts sur le marché des États baissent de 12% sur un an sur l’aide de la TPS, les dépenses en baisse

La deuxième vague en cours et l’augmentation des cas de Covid dans certains États ont entraîné des blocages localisés qui ont affecté les revenus des États. Cela a entraîné une réduction des dépenses non essentielles ou de développement des gouvernements des États.

Par Manish M Suvarna

Le montant des fonds levés par les États via les prêts de développement de l’État (SDL) jusqu’à présent au cours de l’exercice en cours – jusqu’à la dernière vente aux enchères tenue le 24 août – était inférieur de 15% par rapport au montant indiqué dans le calendrier d’emprunt, en raison de la baisse des dépenses. entreprises par les États et déblocage des compensations fiscales sur les biens et services par le gouvernement central.

L’émission SDL a également connu une baisse de 12% sur un an au cours de la période.

Pas moins de 23 États et un territoire de l’Union ont levé 2,38 crore de lakh Rs au cours de la période ci-dessus via SDL, contre 2,80 crore de lakh Rs indiqué dans le calendrier.

Au cours de l’exercice 22, des États comme le Karnataka, l’Himachal Pradesh, le Jharkhand, l’Odisha et le Tripura n’ont pas encore fait appel au marché pour lever des fonds. Le Telangana, l’Andhra Pradesh, le Jammu-et-Cachemire, le Tamil Nadu, l’Haryana, le Rajasthan, le Manipur et le Nagaland ont levé plus que le calendrier indicatif.

La libération de la compensation de la TPS par le gouvernement central a été un soulagement, ce qui a également permis aux États de réduire leurs emprunts via les SDL et les avances de voies et moyens (WMA). Le 15 juillet, le gouvernement central avait donné 75 000 crores de roupies aux États pour compenser le manque à gagner de leurs revenus lié à la mise en œuvre de la TPS.

La raison de la baisse des emprunts est que la plupart des États empruntent activement des fonds via WMA et une facilité de tirage spéciale », a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

Depuis le début de cet exercice, de nombreux États ont préféré combler leurs déficits de revenus en puisant dans les accommodements financiers fournis par la Reserve Bank of India, tels que les emprunts à court terme via SDF (Special Drawing Facility) et WMA à la place de emprunts à long terme par le biais de l’émission de SDL, selon le rapport de CARE Ratings.

En juillet, les emprunts de la WMA par les États se sont modérés après la libération de la compensation de la TPS, l’assouplissement des blocages et la reprise des activités commerciales dans les États, ce qui aurait pu entraîner une amélioration des entrées de revenus. Peu de temps après, au cours des deux premières semaines d’août, il a de nouveau augmenté, ont déclaré les participants au marché.

Les WMA sont des facilités de prêt à court terme fournies par la banque centrale au centre et aux gouvernements des États pour emprunter des fonds afin de combler le décalage temporaire entre les dépenses et les recettes. Les participants au marché ont déclaré que les emprunts des États étaient également inférieurs parce que la demande des investisseurs était moindre sur le marché, ce qui entraîne une augmentation des rendements des titres d’État.

Les coûts d’emprunt pour les États sont passés en dessous de 7 % pour les SDL à échéance de 10 ans en raison de la baisse des emprunts des États. « Le montant inférieur offert par les États a un peu refroidi le coût d’emprunt. À une époque, il était supérieur à 7 % et maintenant il est inférieur à 7 % », a déclaré Manglunia.

Actuellement, le coût moyen pondéré des emprunts entre les États et les tenures était de 6,89 %, soit 5 points de base de plus qu’il y a une semaine. L’augmentation du coût d’emprunt est due à la hausse des rendements sur G-Sec alors que le marché s’inquiète de la normalisation de la politique monétaire par la RBI et s’inquiète de la réduction des achats d’obligations par la Réserve fédérale américaine, ce qui pourrait provoquer une sortie de fonds. des marchés indiens. Les concessionnaires des banques d’État s’attendent à ce que les emprunts inférieurs soient levés au second semestre par les États.