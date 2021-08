Les enchères de jeux rétro d’un million de dollars nous aident à nous rappeler ce qui compte le plus – Talking Point

Image : La vie de Nintendo

Comme vous l’avez sans doute vu au cours des deux dernières années, il y a eu des ventes très médiatisées et alléchantes de jeux rétro qui ont atteint des centaines de milliers de dollars américains, et maintenant plus de 2 millions de dollars. Cela a été plutôt déroutant pour les spectateurs; ce sont des copies de jeux extrêmement courants, après tout, et l’inconvénient est que cela a également fait grimper les prix pour les collectionneurs dévoués. Les gros titres sont fous et autonomes, mais ils gonflent le marché « normal » ailleurs.

Il devient également de plus en plus clair que la bulle qui a conduit aux programmes de micro-investissement devient encore moins durable. Maintenant, il existe des arguments détaillés et bien motivés selon lesquels cette hyper-inflation – qui défie la logique pour beaucoup de ceux qui connaissent l’histoire du jeu et la scène des collectionneurs en particulier – est en proie à des actes criminels, de cynisme et de cupidité.

Nous l’avons partagé précédemment dans l’article lié ci-dessus, mais la vidéo de Karl Jobst vaut bien une montre pour toute la vérité sur exactement ce qui est soupçonné de se produire ici. Dans un résumé d’un paragraphe, Jobst décrit et met en relation un petit nombre d’individus et d’entreprises qui ont été au cœur des gros titres du « jeu Mario se vend à des millions de dollars » qui ont été partout dans les jeux et les médias grand public plus larges ces derniers temps. Le rapport vidéo présente des preuves indiquant qu’il indique une manipulation délibérée du marché, l’acquisition puis le « réachat » de jeux à des prix considérablement gonflés pour créer un marché exagéré. Avec une inflation réussie des prix, entraînée par des systèmes de « notation » et des enchères de grande valeur, elle pousse les investisseurs sur le marché et continue de croître. Cela crée une bulle de prix irréalistes.

Beaucoup d’entre nous se contentent d’acheter une belle impression d’art tout en regardant aux enchères des peintures originales, et d’une certaine manière, la même chose se produit dans les jeux.

C’est un sujet fascinant, et à certains égards, nous pourrions le considérer comme un spectacle obscène dans le jeu vidéo – une démonstration de la façon dont la popularité grand public se heurte aux opportunistes conduit à ce genre d’initiatives folles. Cela ressemble à un univers parallèle que nous regardons bouche bée, alors que des millionnaires non identifiés jettent de l’argent – ​​ou prétendent peut-être le faire – en échangeant des jeux qui ne valent qu’une fraction du prix de vente. Beaucoup d’entre nous se contentent d’acheter une belle impression d’art tout en regardant aux enchères des peintures originales, et d’une certaine manière, la même chose se produit dans les jeux. Cependant, la valeur attachée à un original, ou dans le cas du jeu à des jeux scellés et prétendument classés, n’a pas nécessairement d’importance pour la valeur que nous accordons à nos propres copies. Après tout, beaucoup d’entre nous ont nos propres boîtes et cartouches précieuses, car nous les avons jouées et les avons personnellement appréciées il y a des décennies; notre copie légèrement froissée de Super Mario Bros. n’est pas moins “authentique” que la version menthe hermétiquement scellée.

Le problème, bien sûr, est que l’impact se répercute sur quelque chose qui ressemble davantage au monde réel de la collection. Vous pouvez toujours trouver des cartouches en vrac et des copies écornées de jeux à des prix abordables, mais ces prix augmentent encore, dans certains cas, un peu plus rapidement que l’inflation normale. La folie autour des copies scellées à la menthe rend également ces objets de collection de premier ordre plus difficiles à trouver à des prix « sensibles ». La collecte de souvenirs de jeux vidéo peut encore être effectuée par beaucoup d’entre nous – il existe des millions d’exemplaires de Super Mario Bros. et The Legend of Zelda dans la nature – mais le coût et la qualité attendue des copies sont toujours artificiellement gonflés et endommagés par des des prix très haut de gamme.

Ce que cette dernière couverture du marché artificiellement gonflé aide, en fin de compte, c’est de percer les chiffres et les relations publiques qui attirent l’attention et peut-être de contribuer à l’éclatement éventuel de la bulle actuelle des jeux à un million de dollars. C’est une progression bienvenue et un immense mérite revient à ceux qui ont fait la lumière sur le commerce cynique derrière les ventes de jeux d’un million de dollars et plus qui, en surface, ont été considérés par beaucoup avec choc et même crédulité. Il est fascinant de voir le jeu être victime des mêmes forces de marché étranges qui ont joué dans d’autres domaines de la culture, mais aussi agréable de voir le rideau se retirer.

Alors que le reste de cette étrange période de collection de jeux haut de gamme se déroule, vers l’inévitable crash, cela nous rappelle à quel point le jeu protège mal son histoire. Nous en avons parlé plus tôt dans l’année en relation avec la préservation numérique et les débats sur les ROM ; que vont faire les sociétés de jeux pour aider à protéger leur propre histoire ? Comment faire en sorte que les joueurs du monde entier puissent voir et apprécier l’histoire du jeu, pas seulement les jeux eux-mêmes, mais l’éphémère qui les définit – l’art de la boîte que nous aimons, les manuels et les produits qui ont défini les générations.

Pour revenir à un point personnel pendant un bref instant, j’ai étudié pendant deux ans « l’histoire du livre » à l’Université d’Édimbourg, en voyant et en accédant à des collections extraordinaires de manuscrits, de romans en première édition et, dans certains cas, d’exemples des premiers « livres » de tous les temps. produit. L’Université, la Bibliothèque nationale d’Écosse, un riche bienfaiteur qui envisage de faire don d’éléments clés de sa collection à l’avenir – ils étaient tous les gardiens de ce matériel. Rien de tout cela n’était rentable, mais c’était considéré comme important – une préservation de l’histoire et de la culture, ainsi que des initiatives pour partager ces éléments historiques avec le monde.

Un problème que le jeu a eu dans sa relative jeunesse… est qu’il n’a pas toujours été traité sérieusement comme une forme d’art méritant d’être préservée.

Un problème que le jeu a eu dans sa relative jeunesse, qui est peut-être en train de changer car il est maintenant aussi populaire et grand public que les médias plus traditionnels, est qu’il n’a pas toujours été traité sérieusement comme une forme d’art méritant d’être préservée. Nous avons parlé à des propriétaires d’objets de collection fascinants qu’ils ont obtenus lorsqu’ils travaillaient dans des sociétés de jeux et qu’ils les ramassaient littéralement dans les poubelles. Ce n’était qu’un « stock » à éliminer qui est maintenant considéré comme précieux, comme une carte de liseuse Kirby de l’E3 2002. Il existe des organisations qui cherchent à rassembler et à préserver cette histoire, comme la Video Game History Foundation, de la même manière que les instituts universitaires et les bibliothèques l’ont fait pendant des siècles de livres rares.

Peut-être que Nintendo prévoit également de faire sa part – ses plans pour une « Galerie Nintendo » axée sur l’exposition des « produits historiques de Nintendo » semblent prometteurs. L’histoire du jeu remonte bien avant que Nintendo ait même pensé à entrer sur le marché, mais il ne fait aucun doute que dans l’histoire du jeu moderne, le grand N est l’ancien acteur de l’industrie, et il devrait donc ouvrir la voie à la préservation et au partage de ces joies avec le public. .

Ce dont le jeu a finalement besoin, pour sa préservation historique à long terme, c’est que des entreprises comme Nintendo, Sony, Microsoft et les principaux éditeurs ouvrent la voie, en conservant des copies de tous les jeux et de leurs supports associés pour les générations futures. Nous devrions voir plus d’expositions de musées, d’événements et de vitrines de cette histoire pour le public, et idéalement, il y aura de vastes efforts de numérisation. Il ne s’agit pas seulement de ROM, mais d’analyses de tout ce qui a fait partie de l’histoire du jeu. Autrement dit, des projets comme celui de la Video Game History Foundation mais à plus grande échelle encore, organisés et soutenus par les énormes entreprises qui détiennent finalement les clés du royaume des archives.

Et heureusement, une fois que cette bulle folle des prix gonflés de la « copie scellée » aura éclaté, nous pourrons revenir à une économie de collectionneur plus juste et plus accessible. Parce qu’une « évaluation » arbitraire n’a finalement pas d’importance, elle n’ajoute aucune valeur réelle. La valeur est dans l’histoire des jeux vidéo, de leur emballage, des éraflures et de tout. La valeur des jeux ne devrait pas dépendre de leur potentiel d’investissement ou de leur rentabilité, mais plutôt de ce qu’ils signifient pour les joueurs de tous âges et de toutes convictions, quelle que soit la manière dont ils choisissent de les collectionner, de les afficher, de les conserver ou, vous savez, d’y jouer.

L’histoire – l’histoire du jeu vidéo – n’appartient pas à une poignée d’investisseurs spéculatifs, et finalement elle ne le sera jamais.