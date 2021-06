Les enchères d’énergies renouvelables ne se sont pas essoufflées malgré la pandémie : Sumant Sinha, vice-président senior, ASSOCHAM

Sumant Sinha, vice-président principal, ASSOCHAM

Même avec la pandémie qui ralentit le rythme des déploiements d’énergies renouvelables dans le pays, l’industrie et le gouvernement ont réussi à limiter les dommages au minimum, a déclaré Sumant Sinha, vice-président senior du groupe industriel ASSOCHAM. Sinha, qui est également président et directeur général de ReNew Power, explique à Anupam Chatterjee pourquoi il pense que le secteur va dans la bonne direction et que les perspectives sont prometteuses pour l’industrie. Extraits :

Comment le travail d’équipe industrie-gouvernement s’est-il déroulé pour faire face à la crise des coronavirus ?

La pandémie a été un perturbateur pour toutes les activités économiques à travers le monde, mais je pense que l’industrie des énergies renouvelables et le gouvernement ont travaillé ensemble pour s’assurer que l’impact… et des tarifs solaires compétitifs ont été découverts. Deuxièmement, le paquet Aatmanirbhar Bharat du gouvernement annoncé l’année dernière a contribué à injecter de l’argent dans le secteur de la distribution et a permis aux producteurs d’électricité d’obtenir la majorité de leurs cotisations. Pendant ce temps, le programme PLI visant à stimuler la fabrication nationale a également été lancé, ouvrant la voie à de nombreuses entreprises indiennes pour se lancer dans la fabrication de modules solaires.

Malgré le prêt de Rs 1,25 lakh-crore pour les discothèques, les cotisations aux acteurs privés de l’électricité ont augmenté tandis que celles des centrales électriques CPSE ont diminué. Une telle évolution n’envoie-t-elle pas de mauvais signaux aux investisseurs ?

Chaque état et discom a sa propre préférence et sa propre façon de travailler. Certains états discoms ont accédé au paquet de prêts annoncé par le gouvernement central et ont effectué des paiements à divers producteurs, tandis que d’autres sont encore en train de décider. Partout où le paquet de prêt a été utilisé, la situation est meilleure. Le paquet a donc vraiment aidé les acteurs privés dans une certaine mesure. Au-delà du paquet, le ministère de l’Énergie a déjà publié un ensemble de règles et une ordonnance de surtaxe pour retard de paiement afin d’encourager les paiements en temps opportun. La solution à long terme réside cependant dans la réforme des sociétés de distribution pour assurer leur efficacité et leur rentabilité.

Dans le domaine des énergies renouvelables, l’accent politique semble se porter sur la fabrication nationale. Bien que cela augmentera les tarifs finaux dans un avenir immédiat, pensez-vous que les avantages à long terme l’emportent sur les problèmes à court terme ?

En raison de la situation géopolitique, la sécurité énergétique est devenue primordiale. Alors que les sources d’énergie renouvelables remplacent les combustibles fossiles, notre dépendance vis-à-vis des importations d’équipements essentiels pour ces sources d’énergie devrait également diminuer. Mais avec les composants critiques importés, nous remplacerons simplement une dépendance d’importation par une autre. Par conséquent, il est impératif que nous commencions la fabrication nationale de composants critiques. Notre marché intérieur, qui devrait augmenter et atteindre près de 20 GW de capacité chaque année, est suffisamment grand pour soutenir la fabrication dans le pays, et à mesure que nous grandissons, nous devrions être en mesure de produire ces composants à des prix compétitifs à l’échelle mondiale. La fabrication entraînera également la création d’un écosystème de composants, ajoutera des lakhs de nouveaux emplois et économisera des lakhs de crores de devises étrangères de la sortie du pays. « Aatmanirbharta » dans les zones critiques est donc une nécessité aujourd’hui.

Quand pensez-vous que les ajouts annuels de capacité d’énergie renouvelable dépasseront le niveau de 12,5 GW enregistré au cours de l’exercice 18 ?

Comme l’année dernière, cette année également, le Covid-19 a perturbé la construction de nouvelles capacités. Cependant, comme la plupart des citoyens se font vacciner, une lente reprise de l’activité économique est inévitable. Alors que l’économie reprend de la vigueur, je m’attends à ce que les travailleurs retournent sur les sites du projet. Cela signifie que dès l’année prochaine, lorsque de nombreux projets devraient entrer en ligne, vous pourriez voir l’industrie des énergies renouvelables atteindre des niveaux record d’ajout de capacité.

Avec le dernier exemple de l’Uttar Pradesh, les États cherchent à annuler les anciennes offres afin de réduire les tarifs des énergies renouvelables. L’industrie discute-t-elle de ces questions avec le gouvernement?

Je ne voudrais pas commenter un cas particulier. Cependant, le gouvernement central est très clair sur le respect du caractère sacré des contrats et la nécessité de les protéger. Le ministre de l’énergie de l’Union, Shri RK Singh ji, a maintes fois réitéré la nécessité de veiller à ce que les contrats soient honorés. La communauté internationale des investisseurs prend cette question très au sérieux et, par conséquent, pour attirer les investissements internationaux, la stabilité à long terme des contrats est primordiale.

