Les encres Oracle Service API3 traitent avec OBP pour fusionner les opérations bancaires conventionnelles avec DeFi

Le fournisseur d’oracle populaire API3 s’est associé au projet Open Bank (OBP) pour combler le fossé entre les services bancaires traditionnels et les blockchains.

Ce partenariat de dix ans vise à connecter plus de 400 API bancaires à des contrats intelligents blockchain en utilisant «Airnode», une passerelle open source développée par API3.

Faire entrer les clients de la Fintech et des banques dans DeFi

API3 est une startup axée sur le portage de données dans des blockchains. Il se définit comme un protocole régi par DAO qui fournit des flux de données régis de manière décentralisée et sécurisés de manière quantifiable.

OBP, quant à lui, fournit des données API dans le secteur bancaire.

Selon le fondateur d’OBP, Simon Redfern, le partenariat entre API3 et OBP fusionnerait les API bancaires avec les contrats intelligents blockchain, les applications Web 3.0 et la finance décentralisée (DeFi), amenant ainsi les clients de la fintech et des banques dans DeFi.

Redfern a également déclaré qu’il espérait que la collaboration servirait de cadre aux régulateurs financiers pour explorer et créer de nouvelles normes pour que l’économie de la blockchain converge avec les offres numériques basées sur la banque.

Cette décision des deux sociétés permettrait aux développeurs d’explorer des solutions blockchain, telles que les systèmes de vérification des données et de l’identité.

Intérêts accrus chez les fournisseurs Oracle

Les fournisseurs Oracle dans la blockchain sont des services tiers qui aident les réseaux à accéder aux données hors chaîne. Ils fournissent des contrats intelligents avec des informations externes. Les fournisseurs Oracle ont récemment suscité un plus grand intérêt, car leurs jetons ont vu leurs valorisations augmenter.

Outre API3, les autres fournisseurs d’oracle leaders sur le marché incluent Chainlink (LINK), Band Protocol (BAND) et DAI.

Chainlink est, en fait, un leader du marché avec une capitalisation boursière de 16 milliards de dollars. Il a intégré plus de 400 projets à ce jour. Il travaille actuellement sur des solutions de deuxième génération, comme le montre son livre blanc récemment publié.

Un autre leader du marché, Band Protocol, a récemment annoncé une intégration avec Google Cloud Public Data pour permettre une analyse immédiate et précise des données de séries chronologiques financières.

Grâce à cette intégration avec Google Cloud, des applications de blockchain et de cloud hybrides traditionnelles peuvent être créées pour exploiter des flux de données uniques provenant de services oracle décentralisés, comme indiqué par la société.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.