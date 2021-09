Les encres T-Mobile concluent un accord avec Walmart pour vendre des produits dans 2 300 magasins

T-Mobile étend sa présence dans le commerce de détail grâce à un nouvel accord avec Walmart qui double sa présence dans les grands détaillants nationaux. L’opérateur sans fil sera lancé dans 2 300 magasins aux États-Unis qui vendront à la fois des produits T-Mobile et Metro by T-Mobile, en plus de Walmart.com. T-Mobile a vanté cette décision dans le cadre d’un engagement à étendre l’accès à la 5G. Il se vend également dans les magasins Best Buy maintenant. L’entreprise vient de subir une violation de données majeure. La semaine dernière, l’actionnariat de T-Mobile a changé de mains dans un accord d’échange d’actions entre Deutsche Telekom AG et SoftBank.