Les enfants blancs doivent être tués pour la réforme des armes à feu / de la police ⋆ .

Pendant des mois, NewsBusters a documenté la queue dérangeante de Chris Cuomo, animateur de CNN Prime Time, alors qu’il descendait dans des niveaux de plus en plus sombres de pensées et de fantasmes violents. Vendredi, il a poussé les choses à son niveau le plus sombre, alors qu’il expliquait comment les «enfants des Blancs» devaient être tués en masse pour que le contrôle des armes à feu soit adopté et que la police soit abolie. Accrochez-vous bien car c’est très dégoûtant.

Après avoir fait entendre une voix ridicule et suggéré que les personnes qui soutenaient la police croyaient «obéir ou mourir», les yeux de Cuomo sont devenus fous et maniaques en décrivant ce qui était nécessaire pour qu’une réforme se produise.

«Et vous savez quelle est la réponse. Vous faites vraiment. Tu n’aimes pas ça, je n’aime pas ça, ça me fait peur », a-t-il dit à son public en levant les mains. “Tirs, lois sur les armes à feu, accès aux armes. Oh, je sais quand ils changeront. Vos enfants commencent à se faire tuer, les enfants des Blancs commencent à se faire tuer. »

Cuomo a ensuite concocté un fantasme pervers d’un enfant blanc tué et appelle à une réforme par la suite:

Fumer ce doobie qui est probablement légal dans votre état maintenant, mais ils ne savent pas ce que c’était et le gamin court et puis pop, pop, pop, pop! Le flic était justifié. «Pourquoi avez-vous couru?» Oh, il a eu un match de baseball ce soir. Oh, gamin blanc, grande famille, cette maison là-bas? Ceux-ci commencent à s’accumuler. «Que se passe-t-il avec ces policiers?» [Frantic noises] «Peut-être que nous ne devrions même pas avoir de police.

“Ce genre de manie, ce genre de folie, ce sera toi. Ce sera la majorité parce que c’est ton peuple, »Il a ricané et a crié avec un regard fou sur son visage.

Cuomo note souvent et est fier de son héritage italien. Donc, c’était bizarre pour lui de crier sur la façon dont les choses allaient changer alors que «votre peuple» était victime. Encore une fois, le mois dernier, il a affirmé qu’il était «noir à l’intérieur. »

Prouvant son ignorance et sa ségrégation vis-à-vis des personnes qui exerçaient régulièrement leur droit de porter les armes en dehors de sa bulle libérale, Cuomo a alors crié sur la façon dont les partisans du deuxième amendement changeraient d’avis si les Noirs achetaient des armes:

Vous voyez, maintenant les Noirs commencent à se procurer toutes les armes, à former des milices, à se protéger. Je ne peux pas faire confiance à l’état profond. Vous verrez une vague de changement, dans l’accès et la responsabilité. Nous l’avons vu dans les années 60. C’est là que ça change, parce que c’est quand c’est toi.

En tant que personne qui exerce ses droits du deuxième amendement, cet auteur peut témoigner d’avoir vu de nombreux Noirs au champ de tir et dans les magasins d’armes qu’il visite. Et c’est une très bonne chose. Toute personne qui se sent en danger doit porter légalement sa protection ou simplement participer à l’exercice de ses droits.

“Telle est notre réalité. Et la réalité est claire et l’état des lieux est inchangé. Et ce n’est pas une recette pour n’importe quel type de longévité. Et que faisons-nous ici, que dois-je faire ici? Je me perds dans le suivant », cria-t-il, prouvant à quel point il était détaché de la réalité.

À partir de là, Cuomo s’en est pris à ses propres téléspectateurs pour s’être ennuyés avec des histoires violentes:

Cuomo était clairement malade pendant sa tirade, mais lors du transfert à l’animateur de CNN Tonight, Don Lemon, il a déclaré avec sérieux: «Je sais que j’ai raison!

Perturbé. C’est CNN.

La diatribe désordonnée de Chris Cuomo sur la façon dont les enfants blancs devaient mourir pour que les réformes soient adoptées a été rendue possible grâce aux parrainages lucratifs de Cellulaire grand public et Mazda. Leurs coordonnées sont liées afin que vous puissiez leur parler des nouvelles biaisées qu’ils financent.

La transcription est ci-dessous, cliquez sur «développer» pour lire:

Cuomo Prime Time de CNN

16 avril 2021

21 h 08 min 58 s Est

(…)

CHRIS CUOMO: Vous entendez les gens. Qu’allez-vous faire lorsque vous verrez ces fusillades? Vous savez ce que vous allez faire. «Ce George Floyd, avez-vous entendu parler de lui? Ce Daunte Wright, avez-vous entendu parler de lui? Cet Adam de 13 ans, tu sais qu’il était un gangbanger.

Pourquoi faire ça? Parce que vous voulez leur faire le problème. Cela enlève le fardeau de l’idée que vous vous trompez sur le fait que la police n’a pas besoin de changer. Oubliez que la police soit formée pour faire face au non-respect de la force qui n’est pas mortelle. “Hé, obéis-toi ou meurs, hein.”

Et vous savez quelle est la réponse. Vous faites vraiment. Tu n’aimes pas ça, je n’aime pas ça, ça me fait peur. Tirs, lois sur les armes à feu, accès aux armes. Oh, je sais quand ils changeront. Vos enfants commencent à se faire tuer, les enfants des Blancs commencent à se faire tuer.

Fumer ce doobie qui est probablement légal dans votre état maintenant, mais ils ne savent pas ce que c’était et le gamin court et puis pop, pop, pop, pop! Le flic était justifié. «Pourquoi avez-vous couru?» Oh, il a eu un match de baseball ce soir. Oh, gamin blanc, grande famille, cette maison là-bas? Ceux-ci commencent à s’accumuler. «Que se passe-t-il avec ces policiers?» [Frantic noises] «Peut-être que nous ne devrions même pas avoir de police.

Ce genre de manie, ce genre de folie, ce sera toi. Ce sera la majorité, car c’est votre peuple.

Vous voyez, maintenant les Noirs commencent à se procurer toutes les armes, à former des milices, à se protéger. Je ne peux pas faire confiance à l’état profond. Vous verrez une vague de changement, dans l’accès et la responsabilité. Nous l’avons vu dans les années 60. C’est là que ça change, parce que c’est quand c’est toi.

Mon travail est de vous montrer et eux, parce que là mais pour la grâce. Et la grâce est le pardon qu’aucun de nous ne mérite pour les bénédictions que nous gaspillons dans ce pays.

Telle est notre réalité. Et la réalité est claire et l’état des lieux est inchangé. Et ce n’est pas une recette pour n’importe quel type de longévité. Et que faisons-nous ici, que dois-je faire ici? Je me perds dans le suivant. Le nom suivant, la prochaine itération, le nouveau dans l’actualité domine parce que vous vous ennuyez. «J’en ai assez entendu. J’en ai assez entendu. Je me souciais de George Floyd, c’était faux, mais je l’ai eu avec le procès, c’est trop long. Faites-moi savoir quand ils auront un verdict.

Nous prétendons que nous ne voyons pas seulement le même mensonge et le même manque de leadership et de saignement et la mort et la douleur, de nouveaux noms, de nouveaux visages, de nouveaux endroits. Mêmes problèmes. Vous le savez, je le sais. Je sais que vous savez.

(…)