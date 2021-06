Les enfants d’Angelina Jolie lui ont organisé une fête d’anniversaire surprise

Angelina a sûrement versé des larmes en voyant le dîner qu’ils lui ont préparé au TAO. Autrefois elle Elle a dit que ses six enfants sont incroyables pour la surprendre. C’est donc déjà une tradition chez les enfants du clan Jolie-Pitt de comploter quelque chose. “Mes enfants ont toujours été formidables le jour de la fête des mères. Ce qui est amusant pour moi, c’est que je ne planifie rien, je ne fais rien et tout le monde ils ont tendance à planifier ensemble pour me surprendre avec quelque chose“, a-t-il déclaré à Extra.

“Savoir qu’ils font quelque chose ensemble et pensent à quelque chose ensemble, et qu’ils veulent le faire et qu’ils pensent que c’est important me fait toujours pleurer”, a ajouté Jolie. “Toujours ils plaisantent sur la vitesse à laquelle ça me fait pleurer. Ils riront du nombre de fois que je pleure dans la journée ou à quelle vitesse je pleure … ‘Ah, ça y va !’ », a-t-il déclaré aux médias.

