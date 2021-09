Les enfants de Ben Affleck “adorent” Jennifer Lopez, l’ex-femme Jennifer Garner heureuse pour son ex: rapport

Les choses semblent aller très bien pour Jennifer Lopez et Ben Affleck.

Les deux ont fait les gros titres depuis des mois maintenant alors qu’ils ont ravivé leur romance et l’ont finalement confirmé publiquement avant de sortir à la Mostra de Venise sur un tapis rouge éblouissant.

Des rapports suggèrent que les deux sont très heureux, comme une source l’a récemment déclaré à “Entertainment Tonight”. Selon l’initié, Lopez, 52 ans, et Affleck, 49 ans, “ne pourraient pas être plus amoureux”.

“C’est comme s’ils n’avaient jamais rompu, mais tout va bien mieux cette fois”, a noté la source. “Ils sont tous les uns sur les autres et leurs amis en plaisantent avec eux.”

Les enfants de Ben Affleck ‘adoreraient’ Jennifer Lopez. (.)

Leur relation n’était pas un secret pour le public, car les deux étaient constamment vus se rapprocher l’un de l’autre en public.

Les deux parties ont déjà été mariées et partagent des enfants avec leurs ex-conjoints. Affleck a été mariée à l’actrice Jennifer Garner de 2005 à 2018 et ils partagent Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans, et Samuel, 9 ans. Pour sa part, Lopez était auparavant mariée au chanteur Marc Anthony, avec qui elle partage des jumeaux de 13 ans. Max et Emme.

Les deux gardent leurs enfants très impliqués dans leur relation et auraient de grands projets pour passer du bon temps ensemble pendant les vacances.

“Ils prévoient de passer les vacances avec les enfants et de faire des voyages en solo”, a ajouté la source. “Ils veulent être ensemble tout le temps, donc leurs prochaines grandes choses sont Thanksgiving et Noël avec tous les enfants. Il y a beaucoup à coordonner, alors ils le découvrent.”

Jennifer Garner, l’ex-femme d’Affleck serait heureuse pour l’acteur et sa nouvelle relation. (Presse associée)

Il semble que Garner, 49 ans, soutienne également la nouvelle relation, car elle est heureuse pour son ex.

“Ses enfants adorent J.Lo et J.Lo les aime aussi. Tout est positif”, a déclaré l’initié. “Quand Ben est heureux et que les enfants sont heureux, Jen [Garner] a l’impression qu’il n’y a rien qui puisse la contrarier. Jen dit aussi que Ben est plus beau que jamais. Elle et Ben s’entendent si bien dans le sens de la coparentalité et tout va bien.”

