Les enfants de Beth Chapman se réunissent pour les vacances

Les enfants de Beth Chapman se concentrent sur la convivialité pendant cette période des fêtes. Sur Instagram, Cecily Chapman a posté une photo d’elle et de ses deux frères et sœurs, Garry et Bonnie, posant dans un véritable pays des merveilles hivernales. Cecily a noté qu’ils avaient rendu hommage à leur mère lors de leur dernier rassemblement, écrivant que la défunte star de Dog the Bounty Hunter serait « fier » du chemin parcouru.

Cecily a tagué le compte Instagram de sa mère, @ mrsdog4real, et a noté qu’elle avait réuni ses jeunes frères et sœurs pour le voyage sur le thème de Noël. Comme elle l’a noté dans le message, le trio a visité Busch Gardens Williamsburg en Virginie. Ils ont posé devant des sapins de Noël illuminés pour les fêtes de fin d’année. Parallèlement au cliché, Cecily a écrit une belle légende dans laquelle elle a exprimé à quel point elle est reconnaissante d’avoir Bonnie et Garry à ses côtés à la lumière de la perte de leur mère.

« J’ai mes deux pour ces vacances @mrsdog4real Family over Everything! » Cécile a écrit. « Merci @richardmooreva d’avoir toujours fait de la magie, tu es vraiment une personne merveilleuse et une grande amie, je suis toujours ravie de ces moments. Bonnie et Garry, je sais que notre mère est si fière de vous deux et du fait que nous le serons toujours être ensemble remplit mon cœur et il est important que nous fassions ce qui nous rend heureux. Peu importe ce que je serai toujours fier de vous les gars, peu de gens peuvent dire qu’ils ont été jetés ce que nous avons. Sissy vous aime tellement les gars [sic]. »

Beth a partagé Bonnie et Garry avec son mari, Duane « Dog » Chapman. Elle a accueilli Cecily avant de rencontrer le chasseur de primes. Il a ensuite adopté Cecily comme l’une des siennes. Les fans de Dog the Bounty Hunter savent que Beth est décédée en juin 2019 après une bataille contre le cancer. Elle a été diagnostiquée pour la première fois avec un cancer de la gorge de stade II en 2017 et a dû subir une intervention chirurgicale de 13 heures afin de retirer une masse cancéreuse. Alors qu’ils pensaient que l’opération avait réussi et que Beth était en voie de guérison, elle a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence en novembre 2018 pour un « blocage » signalé dans sa gorge causé par une « grande masse ». Les médecins ont découvert que son cancer était revenu au cours de cette opération d’urgence.

Des mois plus tard, Duane a annoncé en juin que sa femme était décédée. Il a écrit sur les réseaux sociaux : « Il est 5h32 à Hawaï, c’est l’heure à laquelle elle se réveille pour aller faire de la randonnée dans la montagne de Koko Head. Seulement aujourd’hui, elle a gravi l’escalier menant au paradis. Nous t’aimons tous, Beth. Rendez-vous sur le autre côté. »