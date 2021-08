Les enfants de Chad Daybell suggèrent qu’il a été piégé ⋆ 10z viral

Meurtrier présumé Chad Daybell cinq enfants soutiennent que quelqu’un a piégé leur père en enterrant sa nouvelle épouse La cloche du jour de Lori Vallow des gamins Tylee Ryan, 16 et Josué “JJ” Vallow, 7 ans, sur sa propriété du comté de Fremont, Idaho.

Dans la théorie des enfants sur l’affaire, Chad Daybell était un fossoyeur expérimenté, mais Tylee et JJ ont été enterrés peu profonds dans des tombes. Les enfants de Daybell disent que cela ne reflète pas l’expérience de leur père.

“C’est … un homme qui enterre les animaux domestiques aussi profondément qu’il le peut”, a déclaré Seth Daybell, rejoint par ses frères et sœurs Emma Murray, Garth Daybell, Léa Murphy, et Mark Daybell pour une interview avec 48 heures de CBS. « Il savait creuser des tombes et cela ne me semble pas crédible. »

Le couple culte de la fin du monde, Lori, 47 ans, et Chad Daybell, 52 ans, sont accusés du meurtre de Tylee Ryan et JJ Vallow à des jours différents en septembre 2019 dans l’Idaho. Ils ont fini par se marier à Hawaï en novembre suivant, sont retournés dans l’Idaho et ont menti aux enquêteurs qui cherchaient à savoir où se trouvaient les enfants, a déclaré la police. Ils ont snobé les enquêteurs et les médias qui ont demandé où étaient les enfants.

“Les enfants sont en sécurité”, a déclaré Chad Daybell dans un rapport de mars 2020 d’ABC News.

Lori est accusée séparément en Arizona de complot en vue du meurtre de son ancien mari Charles Vallow, qui a été tuée par balle par son frère Alex Cox en juillet 2019 en Arizona. Chad Daybell aurait assassiné sa précédente épouse Tammy Daybell, 49 ans, en octobre 2019 peu avant d’épouser Lori. Les autorités disent que Cox a joué un rôle dans ces décès et qu’il a même tiré sur Tammy quelques jours avant sa mort. Mais Alex Cox ne sera jamais inculpé. Il est décédé en décembre 2019 de ce que les médecins légistes du comté de Maricopa, en Arizona, ont appelé un caillot de sang.

Les enquêteurs ont découvert Tylee et JJ enterrés sur la propriété de Chad Daybell en juin 2020.

Emma Murray a cependant soutenu qu’il y aurait eu beaucoup d’occasions pour quelqu’un d’y enterrer secrètement les enfants pendant que la propriété était sans surveillance. Elle a dit à 48 Hours que leur père sortait rarement et qu’on ne pouvait pas repérer les lieux de sépulture depuis la maison. Les cinq frères et sœurs ont fait valoir qu’il serait absurde que leur père cache les enfants dans son jardin alors qu’il aurait pu utiliser de nombreux endroits éloignés qui ne l’auraient pas impliqué.

“Je ne sais pas pourquoi ils seraient là”, a déclaré Murray à propos des restes des enfants. « Mais je sais que si [her father] s’il commettait un crime, il ne serait pas assez fou pour mettre les preuves dans son propre jardin.

[Screenshot via 48 Hours]

