Les enfants de couples homosexuels seront reconnus comme tels dans toute l’Union européenne

14/12/2021 à 15h32 CET

PE

La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu le droit d’être reconnu comme tel dans tous les pays de l’Union européenne, même dans les pays dont la législation n’inclut pas le droit au mariage homosexuel ou ne prévoit pas qu’un mineur puisse avoir deux parents du même sexe.

L’affaire répond à celle de un couple de femmes, marié en Espagne en 2018 et des mères également en Espagne un an plus tard, qui ont été confrontées au refus des autorités bulgares, le pays de l’une d’entre elles, d’enregistrer tous les deux en tant que parents de la mineure, ce qui les a empêchés de traiter son acte de naissance et son document d’identité bulgare.

Le couple a porté l’affaire devant un tribunal de Sofia, qui s’est adressé à la Cour européenne pour déterminer si le refus des autorités d’enregistrer la naissance d’un ressortissant bulgare, enregistré dans un autre État membre et qui a été attesté par un acte de naissance mentionnant deux mères, suppose un violation des droits fondamentaux de la jeune fille et viole sa liberté de circulation dans l’UE en tant que citoyenne européenne.

Dans son arrêt de ce mardi, la Grande Chambre de la Cour européenne établit que les États membres sont tenus de reconnaître tout document délivré à un mineur dans l’État membre dans lequel il réside pour exercer le droit droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’UE.

Ainsi, souligne l’arrêt, les autorités bulgares sont tenues de délivrer une pièce d’identité ou un passeport au mineur, née en Espagne mais de nationalité bulgare, en indiquant son nom de famille tel qu’il ressort de l’acte de naissance délivré par les autorités espagnoles, qu’un nouvel acte de naissance soit délivré ou non.

Il indique également que les droits reconnus aux Européens incluent le droit de porter « une vie de famille normale » tant dans votre État membre d’accueil que dans le pays dont vous êtes ressortissant lorsque vous vous rendez sur ce territoire, c’est-à-dire profiter de la présence des membres de votre famille à vos côtés.

Pour cette raison, ajoute la Justice européenne, à partir du moment où les autorités espagnoles ont établi un « lien de filiation, biologique ou juridique », entre la mineure et ses deux mères, « tous les États membres doivent reconnaître » les deux mères en tant que parents et leur droit de l’accompagner dans l’exercice de ses droits, en tant que citoyenne de l’Union.

La Cour de Luxembourg reconnaît que la état civil des citoyens est une compétence nationale des États membres, qui sont libres d’envisager ou non le mariage homosexuel, mais ajoute qu’il doit également respecter le droit de l’UE pour liberté de circulation et de séjour, ce qui implique la reconnaissance de l’état civil des personnes établies dans d’autres pays de l’UE.

Il rappelle également qu’il est contraire aux droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’UE priver le mineur d’une relation avec l’un de ses parents en exerçant son droit de libre circulation ou en lui rendant impossible l’exercice de ce droit ou en le rendant excessivement difficile dans la pratique parce que ses parents sont du même sexe.