Derek Jeterle maillot peut dire non. 2 sur le dos, mais il sera toujours non. 1 dans le cœur de sa famille.

La star à la retraite des Yankees de New York a été intronisée au Temple de la renommée du baseball à Cooperstown, New York, le 7 septembre. 8, et sa femme Hannah jeter et filles Bella Raine Jeter, 4 et Histoire Jeter Gris, 2, ont assisté à la cérémonie pour célébrer l’étape majeure.

Pour l’occasion, les enfants portaient des robes assorties bleues et blanches et des nœuds enroulés autour de leurs nattes. L’apparition publique a été rare pour Bella et Story, car Derek et Hannah ont tendance à protéger la vie privée de leurs petits en les protégeant des projecteurs.

À l’heure du discours de leur père, les enfants se sont joints à la foule pour lui donner une salve d’applaudissements. À un moment donné de ses remarques, Derek a adressé un doux cri à ses proches.

“Mes filles, Hannah, Bella et Story. Vous savez, ce jour met un point d’exclamation sur ma carrière de joueur, qui était mon premier rêve”, a déclaré l’athlète de 47 ans. “Tu sais, à travers vous tous, avec vous tous, j’en vis un autre.”