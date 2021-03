Les enfants de Drew Brees annoncent sa retraite de la NFL dans une jolie vidéo

Drew Brees, l’un des meilleurs quarts à jouer au jeu, a officiellement pris sa retraite de la NFL alors que ses enfants et lui ont trouvé une manière assez douce de faire l’annonce dimanche sur Instagram.

Brees, dont la famille a partagé un moment spécial avec Tom Brady après leur match éliminatoire en janvier dernier, est officiellement terminé après 20 ans dans la NFL, dont les 15 derniers avec les Saints de la Nouvelle-Orléans.

Le QB est devenu une légende à la Nouvelle-Orléans après avoir mené les Saints à un titre du Super Bowl avec une victoire sur Peyton Manning et les Colts lors de la saison 2009.

Voici la superbe vidéo de retraite qu’il a partagée dimanche après-midi:

Il a dit dans la légende:

Après 20 ans en tant que joueur dans la NFL et 15 ans en tant que Saint, il est temps que je me retire du football. Chaque jour, j’ai consacré mon cœur et mon âme à devenir votre Quarterback. Jusqu’à la toute fin, je me suis épuisé pour donner tout ce que j’avais à l’organisation des Saints, à mon équipe et à la grande ville de la Nouvelle-Orléans. Nous avons partagé des moments incroyables ensemble, dont beaucoup sont gravés dans nos cœurs et nos esprits et feront à jamais partie de nous. Vous m’avez modelé, fortifié, inspiré et donné toute une vie de souvenirs. Mon objectif au cours des 15 dernières années était de vous donner tout ce que vous m’aviez donné et plus encore.

Je me retire seulement du football, je ne me retire pas de la Nouvelle-Orléans. Ce n’est pas un adieu, mais plutôt un nouveau départ. Maintenant, le travail de ma vraie vie commence!