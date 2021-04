Les enfants de Harry et Meghan «obtiendront toujours des titres de prince et de princesse» malgré la dispute royale | Royal | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 39 ans, ont fait de la Californie leur base permanente depuis qu’ils ont quitté la vie royale l’année dernière. Le couple élève leur fils Archie-Harrison, un, à Montecito, Santa Barbara et attend actuellement leur deuxième enfant, une petite fille, qui doit naître cet été.

Bien qu’ils aient tourné le dos à la monarchie et tiré des coups de feu sur la famille royale lors de leur récente interview avec Oprah Winfrey, les descendants des Sussex ne perdront pas leur droit aux styles de SAR (Son Altesse Royale) et aux titres de prince et de princesse.

Bien que le fils de Meghan et Harry, Archie, n’ait pas reçu de titre royal à la naissance, lui et sa petite sœur deviendront automatiquement prince et princesse lorsque leur grand-père, le prince Charles, 72 ans, deviendra roi.

Une lettre brevetée de George V signifie que les petits-enfants du monarque président ont droit à ces privilèges et bien que Meghan et Harry aient exprimé leurs griefs contre la maison royale, il est très peu probable que la loi soit modifiée.

L’expert constitutionnel Iain MacMarthanne a déclaré à Express.co.uk: « Comme pour tout enfant du duc de Sussex, ils auront, à l’adhésion du prince Charles, et à moins que les lettres patentes de George V de 1917 n’aient été modifiées, le droit d’utiliser le style HRH et le titre Princesse ou Prince. «

Alors que les critiques ont appelé les Sussex à perdre leurs titres royaux à la suite de Megxit, ils resteront probablement le duc et la duchesse de Sussex à vie.

La pairie leur a été offerte par la reine le jour de leur mariage et comme Harry est né prince, il devrait le rester jusqu’à sa mort.

M. MacMarthanne a ajouté: « Malgré les appels lancés pour que le duc soit déchu de ses titres, il n’en demeure pas moins qu’il est né prince et c’est de ce fait que tous les enfants qu’il pourrait avoir obtiendront leur propre statut royal. »

M. MacMarthanne a expliqué: « Au moment de l’abdication d’Edouard VIII, il a été déterminé que s’il pouvait abdiquer en tant que roi-empereur, il n’était pas compétent pour conclure qu’il pouvait` `abdiquer » son statut royal, ce fait a été démontré dans son retour à SAR le Prince Edward, avant d’être créé duc de Windsor. «

Lors de son entretien avec Oprah, Meghan semblait laisser entendre qu’Archie avait peut-être été privé d’un titre à la naissance en raison de sa race.

Cependant, ce malentendu a depuis été révélé par des experts royaux qui ont mis en évidence que seuls les petits-enfants du monarque président et non les arrière-petits-enfants reçoivent automatiquement des titres à la naissance.

Une exception a été faite dans le cas de Kate, duchesse de Cambridge et de la progéniture du prince William, car ils sont en ligne directe avec le trône.

Leur aîné, le prince George, sept ans, sera un jour roi et il a donc été jugé approprié pour lui et ses frères et sœurs suivants d’avoir des titres royaux dès la naissance.

Évoquant l’incompréhension de Meghan sur le fonctionnement des titres royaux, M. MacMarthanne a déclaré le mois dernier: «En mettant de côté toutes les autres considérations ou préoccupations, la question de savoir qui aime le style ‘HRH’ et le titre ‘Princess’ et ‘Prince’ est claire et déterminé par les lettres patentes émises par George V en 1917. «

Aux termes de ces lettres patentes, les enfants du duc de Sussex, en tant qu’arrière-petits-enfants du souverain, ne jouiraient pas automatiquement du style ou du titre car ils ne répondraient pas aux critères établis.

« Dès que le prince de Galles succédera au trône, à moins que ces lettres patentes ne soient modifiées, lesdits enfants pourront automatiquement assumer à la fois le style et le titre. »

Archie, le fils de Meghan et Harry, est 7e sur le trône et leur fille sera 8e à sa naissance.

Étant donné la décision de leurs parents de quitter la vie royale, aucun des enfants du Sussex ne devrait devenir des membres actifs de la monarchie.