Les enfants de Jason Momoa sont les plus chanceux en vie alors que l’acteur parle du tournage d’Aquaman 2, du diadème de Wonder Woman et plus

L’implication de Jason Momoa dans le DCEU est devenue plus intégrale à mesure que l’univers a pivoté de plusieurs manières. De nombreux cinéphiles ont adoré voir la version macabre et amusante de Momoa sur Aquaman. Mais les fans de DC ne sont pas ses plus grands fans car ces créneaux sont réservés à ses enfants. Dans cet esprit, ses enfants découvrent la plupart des jalons de la carrière de leur père en visitant le plateau. Bien sûr, la star de Dune a raconté ce que c’était que de passer du temps avec ses enfants sur le plateau d’Aquaman et du royaume perdu et d’autres projets DCEU.