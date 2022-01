Les enfants de Kate Garraway s’inquiètent gentiment que les feux d’artifice du Nouvel An « effrayent » papa Derek Draper

Les enfants de Kate Garraway craignent que les feux d’artifice ne dérangent Derek Draper (Photo: Instagram)

Kate Garraway a partagé un clip d’elle et de ses enfants sonnant le Nouvel An sur Instagram, car ils craignaient que le bruit des feux d’artifice n’effraie Derek Draper.

La présentatrice, 54 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo du feu d’artifice que ses voisins avaient allumé depuis sa fenêtre.

On peut y entendre elle et sa fille Darcey, 15 ans, et son fils William, 12 ans, crier avec enthousiasme qu’il est minuit alors que des feux d’artifice colorés illuminent le ciel.

On pouvait entendre Kate dire : ‘Woah ! C’est incroyable !’, avant que William n’intervienne : ‘Papa a probablement peur.’

Elle l’a rassuré que Derek, 54 ans, qui a été soigné à domicile depuis sa sortie de l’hôpital un an après avoir été admis avec un coronavirus au début de la pandémie, irait bien.

Kate a répondu: « Eh bien, allez le voir, ne vous inquiétez pas, vous lui avez dit que des feux d’artifice allaient se produire. »

Elle a ajouté: « Je dois dire que le reste du nord de Londres s’en est très bien sorti, mais toutes les notes doivent aller à Lisa et Simon, nos voisins. C’était incroyable ! C’était tellement cool.

Kate s’est également inspirée de sa légende pour souhaiter le meilleur à ses abonnés pour 2022, en écrivant : » #bonne année à tous – faisons en sorte que ce soit une bonne année !!! À vous la santé et la joie en 2022.’

Derek a été soigné à domicile par Kate et ses soignants (Photo : James Gourley/ITV/REX/Shutterstock)

L’année commencera sans aucun doute plus heureuse que jamais puisque Kate a reçu un MBE dans le cadre des honneurs du Nouvel An pour ses services à la radiodiffusion, au journalisme et à la charité.

Elle a également reçu des éloges pour son documentaire percutant Finding Derek, dans lequel elle a tracé la bataille de son mari contre les séquelles du virus.

Plus : Kate Garraway



Derek est l’un des cas les plus touchés à avoir survécu au coronavirus, mais il s’est retrouvé avec une série de problèmes de santé et nécessite des soins 24 heures sur 24.

Kate a également récemment révélé que la communication était un problème, mais elle est sûre qu’il comprend ce qui se passe autour de lui.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Kate Garraway a fait MBE après une année difficile avec la bataille Covid-19 de son mari Derek Draper



PLUS : Derek Draper rayonne lors de sa première sortie avec Kate Garraway depuis l’horrible bataille de Covid et le Noël « cahoteux »





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();