Les enfants de Linda Lusardi “ avaient besoin d’une thérapie ” alors qu’elle combattait Covid-19 ⋆ .

Lucy et Jack, les enfants de Linda Lusardi, ont eu besoin d’une thérapie après son combat mortel avec Covid-19 (Photo: Instagram)

Les enfants de Linda Lusardi avaient besoin d’une thérapie pour les aider à faire face au stress de leurs parents qui tombaient gravement malades avec Covid-19 au plus fort de la pandémie.

L’ancienne mannequin glamour, 62 ans, était “ à la porte de la mort ” de Covid-19 l’année dernière et a été hospitalisée pendant 10 jours, tandis que son mari Sam Kane a également été hospitalisé et a subi les séquelles du virus.

Elle a déclaré au Daily Mail que sa fille Lucy et son fils Jack avaient eu une “ courte période ” de thérapie pour les aider à traverser une période aussi terrifiante.

L’actrice a déclaré qu’elle avait décidé que la thérapie n’était pas pour elle, mais qu’elle pensait que Sam devrait la considérer comme “ il a toujours des flashbacks sur le fait que je ne rentre pas à la maison ”.

En faisant la promotion de sa série YouTube Beauty Angels, Linda a déclaré: “ Cela a été horrible pour tout le monde. “ Mes enfants ont suivi une thérapie (en raison) du traumatisme de presque nous perdre tous les deux. ”

«J’ai pensé à une thérapie, mais je ne l’ai pas fait à la fin. J’en ai beaucoup parlé dans les interviews et je pense que c’était en fait pire pour les gens autour de moi parce que je ne réalisais pas à quel point j’étais mauvais.

Linda était à l’hôpital et se battait pour sa vie plus tôt cette année (Photo: ITV)

«Lucy et Jack ont ​​tous deux suivi une courte période de thérapie. Ils sont absolument géniaux maintenant.

La mère de deux enfants s’est ouverte dans le passé sur les effets à long terme après avoir survécu au virus, qui comprenait le trouble de stress post-traumatique (SSPT) et la perte de cheveux.

«J’ai eu une perte de cheveux qui a été un peu pénible. Je n’ai toujours pas l’énergie que j’avais avant même si j’y arrive. Chaque semaine, c’est un peu mieux », a-t-elle déclaré en août.

Linda a également avoué qu’elle craignait d’être à nouveau frappée par le virus, car on ne sait pas si les anticorps produits après l’infection initiale la protégeraient ou pendant combien de temps.

Elle a admis: “ Je n’ai pas du tout l’impression d’avoir une garde contre cela ”, ajoutant: “ Je ne me sens pas du tout en sécurité. Je sors à peine.

«Je vais au supermarché et je vois ma mère qui est au coin de la rue, qui a 87 ans.

Vous avez une histoire? Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs. J’adore avoir de vos nouvelles.



PLUS: Les expériences de Meghan Markle montrent que le racisme affecte tous les Noirs, dit Leigh-Anne Pinnock de Little Mix



PLUS: Piers Morgan prend clairement les conseils de câlins du Dr Hilary très au sérieux





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();