Les enfants de Mariah Carey et Nick Cannon apparaissent dans sa vidéo « Tombe amoureuse à Noël »

La magie de Mariah Carey continue en cette période des fêtes. L’icône « All I Want For Christmas Is You » a sorti un autre air festif. Elle a fait ses débuts avec le single et le clip de « Fall In Love At Christmas », mettant en vedette DJ Khalid et le grand du gospel Kirk Franklin. Dans la vidéo, les jumeaux de Carey, Moroccan et Monroe, 10 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Nick Cannon, font une apparition.

Carey, Khalid et Franklin ouvrent le vidual tout en chantant la piste dans une salle décorée de façon festive. Les enfants jumeaux apparaissent vers la fin du visuel, Carey tirant Moroccan sur ses genoux. Moroccan et Monroe se penchent alors pour faire un gros câlin à leur mère.

La nouvelle chanson n’est qu’une façon pour Carey de célébrer les vacances avec ses fans. Apple TV+ a annoncé que Carey reviendrait sur la plateforme de streaming pour la deuxième année consécutive dans un nouveau spécial vacances, Mariah’s Christmas: The Magic Continues. Carey interprétera « Fall In Love At Christmas » pendant la spéciale. L’année dernière, elle a joué dans le spécial, le Magical Christmas Special de Mariah Carey.

Les airs classiques de Noël de Carey continuent de battre des records. L’année dernière, la chanson a battu des records sur Spotify pour le plus de chansons diffusées en une journée le 25 décembre. Carey a expliqué à quel point la chanson comptait pour elle en 2020 lors d’une apparition dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon. « Je ne suis pas désinvolte à ce sujet. Je ne le prends pas pour acquis. Il m’a fallu toutes ces années pour simplement écouter la chanson à Noël et l’apprécier en tant qu’auditeur », a-t-elle déclaré. « Pendant si longtemps, je l’ai mis, cela faisait partie de ma liste de lecture de Noël et je l’ai choisi. Toutes les chansons des autres artistes venaient et je profitais simplement de l’esprit de Noël, puis j’entendais ça et je ‘ d’aller, ‘Pourquoi est-ce que j’ai gardé ça là ? Pourquoi n’ai-je pas changé ça ?' »