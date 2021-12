Les enfants de Matthew McConaughey font une rare apparition sur le tapis rouge, montrant une étrange ressemblance familiale

Matthew McConaughey a foulé le tapis rouge pour promouvoir son nouveau film d’animation, Sing 2, et l’acteur oscarisé était accompagné de sa famille. McConaughey, qui est avec le mannequin Camila Alves depuis 2006 et marié depuis 2012, est arrivé sur le tapis rouge avec leurs trois enfants, Levi, 13 ans, Vida, 11 ans et Livingston, 8 ans. McConaughey garde généralement sa vie de famille privée, mais le couple et leurs petits mini moi étaient tout sourire.

Alves a partagé des photos de l’événement sur Instagram, jaillissant de sa belle famille. « La 3 présence masculine la plus importante de ma vie… quelle bénédiction de voir les garçons si grands !! » elle a légendé une photo de McConaughey, Levi et Livingston, qui ressemblent tous les deux à leur célèbre père. Elle a également partagé une photo de toute la famille, félicitant sa fille Vida dans le processus. « Maintenant avec les DAMES !!! Regardez les gars Vida !!!! Cette jeune femme a changé ma vie, ma partenaire dans le crime !!! Unique en son genre ! Ce film met en lumière tant de choses importantes dans un cadre si amusant, joyeux et façon divertissante, j’ai hâte que vous voyiez tous [Sing 2]!!! »

McConaughey a parlé d’être père dans le passé. « Parfois, aimer ses enfants signifie leur donner exactement ce qu’ils veulent », a-t-il déclaré à Town & Country l’année dernière. « D’autres fois, cela signifie un amour dur. Les gens aisés peuvent donner à leurs enfants tout ce qu’ils veulent, mais ils n’obtiendront généralement pas ce dont ils ont besoin. »

« Aimer un enfant est beaucoup plus difficile si vous vous en souciez vraiment », a expliqué McConaughey. « ‘Non’ demande beaucoup plus d’énergie. C’est beaucoup plus facile de dire ‘oui’. »

McConaughey a fait la une des journaux récemment lorsqu’il a annoncé en novembre qu’il ne serait pas candidat au poste de gouverneur du Texas. Dans une vidéo Instagram de trois minutes, McConaughey a expliqué que le poste politique était un « chemin que je choisis de ne pas emprunter pour le moment » et qu’il avait « envisagé de se présenter comme gouverneur du Texas » et « écouté et appris , a mesuré et étudié la politique du Texas et la politique américaine. »

« En tant que simple enfant né dans la petite ville d’Uvalde, au Texas, il ne m’est jamais venu à l’idée que je serais un jour considéré comme un leader politique », a poursuivi McConaughey. « C’est un chemin humble et inspirant à méditer. C’est aussi un chemin que je choisis de ne pas emprunter en ce moment. »