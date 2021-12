Les enfants de Matthew McConaughey prouvent que la ressemblance est forte à la première

Matthew McConaugheyLes trois enfants viennent de prouver qu’ils sont le portrait craché de maman et papa.

C’était une soirée familiale pour le groupe en tant que Matthew et sa femme Camila alves ont amené leurs trois enfants à la première de Sing 2 à Los Angeles le 12 décembre.

Lévi, 13, Vie, 11, et Livingston, 8 ans, ont fait une apparition spéciale avec leurs parents, marchant sur le tapis rouge dans leurs ensembles les plus chics.

Comme Matthew l’a dit, l’événement du tapis rouge était une véritable « affaire de famille ». Levi a bercé ses longs cheveux blonds bouclés et une chemise à rayures sous son costume, tandis que la fille de l’acteur, Vida, a enfilé une belle robe rose avec un motif floral à la taille. Le plus jeune du couple était tout sourire, niché entre sa grande sœur et son père pour la photo de famille.

Camila a partagé une autre photo de Matthew avec ses bras autour de leurs fils, écrivant: « La 3 présence masculine la plus importante de ma vie… quelle bénédiction de voir les garçons si grands !! »