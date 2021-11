Les enfants de Meghan et Harry pourraient rencontrer de nouveaux camarades de jeu royaux très bientôt après d’énormes changements | Royale | Nouvelles

Ils avaient déjà perdu leur droit de passer par SAR, mais conservaient le droit de s’appeler duc et duchesse de Sussex.

Le mois suivant, l’interview très attendue de Meghan et Harry avec l’animatrice de l’émission de discussion américaine Oprah Winfrey a été diffusée, ce qui a signifié à de nombreux commentateurs l’ampleur de l’écart qui s’était creusé entre la firme et les Sussex.

L’interview incendiaire avait la maison royale et les téléspectateurs au bord de leurs sièges alors qu’ils avaient un aperçu du récit des Sussex de leur temps en tant que membres de la famille royale.

Harry s’est ouvert sur le fossé perçu entre lui et son père, le prince Charles, 72 ans, et a également évoqué la distance entre lui et son frère, le prince William, avec qui sa relation serait tendue.