Les enfants de Néandertal étaient tout aussi odieux que les enfants humains – .

Les Néandertaliens n’existent plus, et bien qu’il y ait beaucoup de débats sur la façon dont ils sont morts et le rôle que notre espèce d’ancêtres humains aurait pu jouer dans leur disparition, alors que nous en apprenons de plus en plus sur leur mode de vie, nous réalisons qu’ils nous ressemblaient beaucoup. Un nouveau document de recherche publié dans Scientific Reports révèle la découverte et l’étude d’empreintes fossilisées trouvées dans le sud de l’Espagne qui auraient été créées par des enfants de Neandertal. Et que faisaient ces enfants de Néandertal au moment où ces empreintes de pas ont été placées? Jouer sur le rivage, être des enfants.

Le journal doit faire beaucoup d’hypothèses, ce qui est la nature de la bête lorsque vous essayez de lire des comportements en utilisant rien d’autre que des traces de pas restantes d’il y a 100 000 ans. Pourtant, les chercheurs semblent avoir une assez bonne idée de ce qu’ils pensent que les jeunes Néandertaliens étaient en train de faire, et cela ressemble beaucoup à ce que les enfants modernes font à n’importe quelle occasion: traîner, faire des bêtises et agir comme les enfants qu’ils sont.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi les mieux notées – maintenant en vente à moins de 6 $ chacune! Prix ​​courant: 26,99 $ Prix: 22,94 $ Vous économisez: 4,05 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme le rapporte LiveScience, les empreintes fossilisées ont été trouvées dans un parc national à la mi-2020. Les empreintes étaient cachées parmi des sentiers d’animaux fossilisés creusés dans le sol par des cerfs et des sangliers. Cela a conduit les scientifiques à manquer complètement les empreintes d’hominidés. L’équipe derrière ce nouveau document a finalement étudié la vue et a découvert qu’il y avait des empreintes de pas de Néandertal cachées parmi les empreintes d’animaux sauvages, deux mois après que les traces aient été observées pour la première fois.

Le large éventail de tailles des empreintes suggère l’existence d’un groupe social intégré par des individus de différentes classes d’âge mais dominé, cependant, par des individus non adultes. Les empreintes, qui sont à l’extérieur de la zone inondée, sont orientées perpendiculairement au rivage. Ces 87 empreintes renforcent le scénario écologique des groupes néandertaliens établis dans les zones côtières.

Choisir des empreintes de pas sur une Terre vieille de 100 000 ans peut être un défi, mais en mesurant les différentes parties de chaque empreinte, les chercheurs ont pu identifier l’âge des individus. Les Néandertaliens ressemblaient beaucoup aux anciens humains de notre espèce, mais il y avait des différences clés dans leurs tailles, y compris des têtes plus grandes (et des cerveaux) et des jambes plus courtes. Les pieds sont un domaine où les deux espèces se correspondent bien, il est donc un peu plus facile de deviner l’âge des individus qui ont laissé les empreintes.

Ce qui est probablement le plus intéressant à propos de cette découverte est le fait que même si la région contient des empreintes de Néandertaliens de différents âges, il est clair que c’était un endroit où beaucoup d’enfants traînaient. Tout comme les enfants modernes qui ont tendance à former des groupes d’amis, il semble que ces enfants de Néandertal aient leur propre clique. Ce qu’ils faisaient, en plus de traîner, reste un mystère, mais s’ils étaient adolescents, nous pourrions peut-être trouver des mégots de cigarettes fossilisés et le mont. Bouteilles de rosée à proximité.

Top Deal du jour Une offre folle d’Amazon vous permet d’obtenir des ampoules intelligentes LED de couleur Sylvania pour seulement 7 $ chacune! Prix ​​courant: 34,99 $ Prix: 27,99 $ Vous économisez: 7,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage est juste après sa dépendance au jeu.