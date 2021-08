Les enfants des années 90 se souviendront de ce film déchirant sur le passage à l’âge adulte à venir sur Netflix

Dans un souffle du passé, l’un de vos films préférés des années 1990 fait son chemin vers Netflix. Dimanche, les abonnés Netflix pourront regarder My Girl, le film de 1991 avec Macaulay Culkin et Anna Chlumsky. My Girl 2, qui mettait également en vedette Chlumsky, sera également disponible dimanche à regarder.

De nombreux films et programmes télévisés différents arriveront sur Netflix en août. My Girl, un film préféré des fans, sera disponible en streaming le dimanche 1er août. My Girl mettait en vedette un jeune Chlumsky, qui est depuis apparu sur Veep, dans le rôle de Vada Sultenfuss, une jeune fille sur le point de l’avoir. l’adolescence qui commence une amitié avec Thomas J. Sennet, joué par Culkin. Le titre du film est basé sur la chanson du même nom de The Temptations, sortie en 1964. La chanson figurait dans le générique de fin du film. En plus de Chlumsky et Culkin, My Girl mettait également en vedette Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd et Richard Mauser.

Plus de deux décennies après la sortie du film, Culkin est apparu dans The Ellen DeGeneres Show en 2018 pour partager une anecdote amusante sur la vie sur le tournage du film. Selon la star, plusieurs des acteurs qui sont apparus dans My Girl ont été chargés de mettre de l’argent dans un pot à jurons. Au cours du tournage, Culkin et Chlumsky ont demandé aux adultes sur le plateau, dont Curtis et Aykroyd, de mettre de l’argent dans le bocal qui leur irait à la fin du tournage. Culkin a même déclaré que lui et Chlumsky étaient repartis avec une bonne quantité de changement après la fin du tournage.

“Nous avions aussi ce pot d’argent pour chaque fois que Jamie, Dan ou Howard maudissaient”, a réfléchi Culkin. il. À la fin, Jamie nous devait environ 200 $ chacun, Dan nous devait environ 50 $ chacun et Howard environ 60 $ chacun. Il a ajouté: “C’est une bonne chose que nous ayons Jamie.”

Ma fille n’est pas le seul film à sortir sur Netflix le 1er août. Des films tels que The Edge of Seventeen, Ferris Bueller’s Day Off, Inception et Pineapple Express sont tous disponibles en streaming le premier du mois. En d’autres termes, vous avez le choix entre de nombreux contenus si vous souhaitez passer une journée de détente à regarder tout ce que Netflix a à offrir.