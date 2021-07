« Les enfants devraient en apprendre davantage sur notre histoire » ⋆ .

Attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki a reconnu lors d’un briefing vendredi que les États-Unis sont toujours en proie au «racisme systémique» et qu’il est «responsable» d’enseigner à ce sujet dans les écoles dans le cadre de théorie critique de la race.

Psaki a été interrogé sur le président Joe Biden réflexions sur le sujet controversé du journaliste de RealClearPolitics à la Maison Blanche Philippe Wegmann.

“Les délégués de la National Education Association ont approuvé la semaine dernière une mesure appelant à” la mise en œuvre d’une éducation culturellement adaptée, d’une théorie critique de la race et d’un programme d’études ethniques dans l’enseignement préscolaire à 12 et supérieur “, a déclaré le journaliste à Psaki et a demandé, « Le président est évidemment un grand fan d’éducation, la première dame est une enseignante, une enseignante syndicale. Je me demande, quelles sont les pensées du président sur le programme d’études contre le racisme dans la salle de classe ? »

« Le président estime que dans notre histoire, il y a beaucoup de moments sombres. Et il n’y a pas que l’esclavage et le racisme dans notre histoire, il y a un racisme systémique qui a encore un impact sur la société aujourd’hui », a répondu Psaki.

Elle a poursuivi en expliquant que “les enfants devraient apprendre non seulement le bien, mais aussi le défi de notre histoire, et cela fait partie de ce dont nous parlons ici, même si cela devient politiquement chargé”.

Les commentaires de la Maison Blanche interviennent quelques jours après que le plus grand syndicat d’enseignants du pays, la National Education Association, “a exprimé son soutien à l’inclusion de la théorie critique de la race dans les écoles du pays”, a rapporté Mediaite.

«Je ne pense pas que nous penserions qu’éduquer les jeunes et les futurs et futurs dirigeants du pays sur le racisme systémique est un endoctrinement. C’est en fait responsable », a déclaré Psaki lors du briefing de vendredi.

Comme indiqué précédemment par le Grio, les législateurs républicains de tout le pays visent à empêcher les cours scolaires sur la race et le racisme systémique dans le but de protéger les enfants blancs de se sentir mal à propos de la couleur de leur peau.

Les militants conservateurs se sont alignés sur les parents frustrés (principalement blancs) qui se mobilisent à travers le pays pour aider les politiciens locaux dans la guerre contre la théorie critique de la race (CTR).

La théorie critique de la race examine le racisme systémique en Amérique. Au cœur du CRT se trouve le blanchiment de l’histoire raciste de l’Amérique, qui comprend des omissions dans les études sociales/manuels sur les enseignements de Martin Luther King jr., les Amérindiens et l’esclavage, ainsi que la signification culturelle de Frédéric Douglass et comment la suprématie blanche a longtemps été le cœur de la société américaine.

Les opposants à la théorie critique de la race veulent rendre illégal (ou punissable) pour les éducateurs d’enseigner les lois racistes américaines qui ont un impact sur les personnes de couleur. Au moins 165 groupes anti-critiques de théorie raciale « ont armé l’opposition de la droite à la théorie critique de la race, la transformant en un point de ralliement politique », rapporte NBC News.

Les responsables républicains ont tenté d’interdire le CTR des programmes, car ils ne veulent pas que les enfants blancs sachent que la race blanche a prospéré principalement en raison du racisme et de la colonisation.

Le mouvement national anti-CRT cible les membres des conseils scolaires qui refusent de soutenir la réécriture de l’histoire américaine. Plusieurs législateurs républicains se sont engagés à évincer plusieurs membres ou des commissions scolaires entières qui refusent de se joindre à nous.

