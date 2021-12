Les enfants doivent commencer à apprendre à coder à l’âge de 5 ans : Codevidhya

Fondée en 2016, Codevidhya vise à aider les jeunes étudiants à acquérir des compétences en codage, ainsi que des compétences générales telles que la pensée créative, la pensée critique, la résolution de problèmes, etc.

Pendant le verrouillage de l’année dernière, « l’éducation au codage » pour les jeunes enfants est devenue le mot à la mode dans l’espace edtech, et ce phénomène se poursuit aujourd’hui même si les enfants sont de retour dans les salles de classe physiques. Bien qu’il n’y ait pas de données fiables sur le nombre d’enfants qui ont commencé à apprendre le codage au cours de cette période, Shivram Choudhary, fondateur et PDG de Codevidhya, affirme que l’intérêt (pour le codage) n’a pas été soudain, mais la pandémie a exhorté tout le monde à penser à l’avenir. « Tout va fonctionner sur du code », dit-il.

Choudhary ajoute que même si le «codage des écoliers» a fait la une des journaux, les professionnels manifestent également un intérêt égal. « Le codage est essentiellement une amélioration des compétences, et à cette époque où la technologie évolue de jour en jour, les professionnels savent que pour rester pertinents dans leur travail, ils doivent améliorer leurs compétences », dit-il.

En ce qui concerne les écoliers, il ajoute que le codage est une excellente plate-forme pour le développement des compétences. « Chaque heure qu’un enfant passe à apprendre à coder, il maîtrise une compétence telle que la pensée critique ou la résolution de problèmes. Je crois que les enfants d’aujourd’hui doivent savoir coder », dit-il. « Ils devraient idéalement commencer à apprendre à coder à l’âge de 5 ans. Ils sont à un stade de leur développement où beaucoup peuvent être nourris. »

En plus d’aider à développer des compétences non techniques, le codage est également censé renforcer les connaissances mathématiques. « Les statistiques montrent que les enfants qui apprennent à coder réussissent mieux mathématiquement », explique Choudhary.

Contrairement à la perception, le codage n’est pas seulement pour les enfants qui veulent devenir ingénieurs. Dans quelques années, toutes les professions verront une utilisation intensive de la technologie artificielle (elle a déjà commencé, avec des avocats, des médecins et même des agriculteurs s’appuyant sur l’IA). Par conséquent, qu’il s’agisse de n’importe quelle profession dans laquelle l’enfant souhaite se lancer, apprendre à coder devrait être payant à long terme.

