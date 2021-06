Les enfants et le porno vous feront appeler à sa fin – RedState ⋆ .

Juste au moment où vous pensez que les Nations Unies ne peuvent pas être plus dégoûtantes et inutiles, elles trouvent toujours un moyen de vous surprendre. Après tout, c’est la même organisation internationale qui a mis l’Iran dans sa commission des droits des femmes et a élu le dictateur vénézuélien Nicolas Maduro à son conseil des droits de l’homme.

Il n’y a pas grand-chose de bon ou de juste à propos de l’ONU, ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’ils ne se réveillent également complètement. L’hypersexualisation des enfants a été une chose inquiétante à voir se produire aux États-Unis. Maintenant, l’UNICEF dit qu’empêcher les enfants d’accéder à la pornographie est une violation de leurs droits humains.

Tout cela doit être démantelé.

RUPTURE : l’UNICEF affirme que tout effort visant à empêcher les enfants d’accéder à la pornographie en ligne pourrait porter atteinte à leurs droits humains https://t.co/IkFJYmC6sY – AntifaBook.com (@JackPosobiec) 31 mai 2021

Arrestation de responsables de l’ONU pic.twitter.com/bnWVQar2Kj – AntifaBook.com (@JackPosobiec) 31 mai 2021

Nous donnons de l’argent à ces dégénérés, et c’est absolument dégoûtant. Aucun contribuable ne devrait financer une organisation qui fait la promotion de l’abus sexuel des enfants, et pour être clair, permettre aux enfants d’accéder à la pornographie est une passerelle vers cela. Au-delà de cela, c’est juste moralement répugnant en soi et s’est avéré nocif.

L’ancien président Donald Trump, sans nous séparer complètement de l’ONU, nous avait retirés du Conseil des droits de l’homme et réduit les paiements versés à ces diverses sous-entités. Joe Biden est de retour en force pour débourser de l’argent comme il l’a fait pour envoyer à nouveau des paiements aux Palestiniens. Aucune leçon n’a été apprise parce qu’aucune leçon n’est souhaitée. Les démocrates et la gauche moderne sont d’accord avec cette destruction totale de la société normale, y compris les protections que nous avons mises en place depuis si longtemps pour les enfants.

Les États-Unis sont un pays bien trop riche et puissant pour continuer à se soumettre au groupe d’Européens métrosexuels qui dirigent ces diverses agences des Nations Unies. Nous avons la capacité de tracer notre propre chemin. C’était en grande partie le but de la politique étrangère « America First » de Trump. Le voir mis de côté pour que nous puissions recommencer à financer ce qui équivaut à des prédateurs sexuels est pour le moins décevant. N’oubliez pas que l’ONU a été impliquée dans de nombreux scandales, y compris le viol de femmes dans des pays du tiers monde. Ce n’est pas une organisation qui devrait exister et certainement pas avec notre financement et notre approbation.

Chaque fois que le prochain président républicain prendra ses fonctions, ils devront faire le pas pour sortir complètement les États-Unis de ce dépotoir d’un organisme international. Expulsez l’ONU du pays, brûlez le bâtiment jusqu’au sol et salez la terre avec les restes.