Les enfants et les personnes âgées de Corée du Nord risquent de mourir de faim, selon un rapport de l’ONU – ‘Situation sombre’ | Monde | Nouvelles

En plus des récentes inondations qui ont submergé « des centaines d’hectares de terres agricoles », la Corée du Nord est également confrontée à une crise alimentaire à moins que l’aide internationale n’intervienne. Tomás Ojea Quintana, avocat argentin et rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme dans le pays de Kim Jung-Un, a publié mercredi un rapport inquiétant à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le rapport de M. Ojea Quintana a déclaré que le secteur agricole actuel est confronté à de nombreux défis en raison du manque d’engrais, de pesticides, de carburant pour les véhicules et d’autres produits agricoles.

En janvier 2020, pour protéger le pays de Covid, la Corée du Nord a procédé à une fermeture totale de la frontière qui a empêché toute importation de marchandises en provenance de Chine.

La Corée du Nord dépend de Pékin pour beaucoup de nourriture, d’engrais et de carburant.

Les biens humanitaires, à partir d’aujourd’hui, ne peuvent pas entrer dans le pays car ils sont considérés comme l’importation de fournitures non essentielles.

Le pays connaît également des sanctions internationales découlant de son programme nucléaire, que l’enquêteur de l’ONU exhorte la communauté internationale à revoir en raison de l’urgence de la crise alimentaire.

Le rapport a conclu que les prix du riz et du maïs ont considérablement augmenté depuis le début de la pandémie.

NK News a révélé en juin qu’un kilogramme de bananes coûtait 45 $ (32 £).

En raison de la crise, Tomás Ojea Quintana a déclaré que « les familles ne peuvent plus subvenir à leurs besoins ».

Son enquête comprenait une série de réunions en ligne avec des victimes de violations des droits humains, des membres de leur famille, des organisations de la société civile, des agences des Nations Unies et des pays membres de l’ONU.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jung Un a évoqué la « situation sinistre » et les « difficultés sans précédent » auxquelles son pays était confronté dans un discours marquant le 76e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs au pouvoir.

Kim a confirmé la détermination du parti à mettre en œuvre un plan quinquennal pour stimuler « l’économie nationale et résoudre les problèmes de nourriture, d’habillement et de logement de la population ».

Avant la pandémie, plus de 40% des Nord-Coréens étaient déjà « en insécurité alimentaire », et beaucoup souffraient de malnutrition et d’un retard de croissance selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.