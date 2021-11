Les enfants grandissent-ils quand ils ont de la fièvre ?

27/11/2021 à 09h00 CET

Alicia mendoza

Nous avons hérité en tant que société de nombreuses idées sur le développement évolutif des enfants et en particulier sur le développement des bébés. Parmi les mythes et les vérités présents dans la société se trouve la croyance que la fièvre est liée à une croissance accrue du jeune enfant.

Mais existe-t-il des preuves scientifiques pour le prouver ou est-ce une idée héritée que nous devrions rejeter ?

Hormone de croissance et sommeil

Pour répondre à cela, nous devons faire attention aux effets secondaires causés par le fait d’avoir fièvre. La fièvre chez les adultes et les enfants cause beaucoup de fatigue au corps et notre réaction est de s’endormir.

Juste au moment où les enfants sont jeunes, ils souffrent de nombreuses maladies et ont de la fièvre parce que leur système immunitaire est encore très faible et qu’ils sont exposés pour la première fois à de nombreux agents pathogènes, virus et bactéries. Cette fièvre leur cause un sommeil prolongé.

La science a montré que pendant que les enfants dorment, l’hormone de croissance ou l’hormone GH est sécrétée en plus grande quantité. Comme le disent les scientifiques Víctor Arce, Jesús AF Tresguerres et Jesús Devesa dans le livre « Physiologie humaine » « dans des conditions normales, la plus grande libération de GH se produit pendant le sommeil, principalement associée à la première phase des ondes lentes, avec des pics de moindre amplitude associés aux phases d’ondes lentes & rdquor;. La phase d’ondes lentes est dans la phase de sommeil dans laquelle notre corps n’effectue pas de mouvements oculaires rapides (Sleep not DIE), elle est très profonde et réparatrice.

L’hormone de croissance est sécrétée en plus grande quantité lorsque 1/3 à une heure s’est écoulée après l’endormissement. Les niveaux les plus élevés de sécrétion de cette hormone se produisent jusqu’au troisième mois de la naissance du bébé. Lorsque nous atteignons le stade 20-30, un déclin commence jusqu’à ce que nous vieillissions. Par conséquent, pendant que les enfants dorment, plus d’hormone de croissance est sécrétée.

Existe-t-il donc une relation entre la fièvre et la croissance d’un enfant ?

Les preuves scientifiques ne peuvent pas montrer qu’il existe une relation directe entre la croissance des enfants et la fièvre. Ce que nous pouvons souligner, c’est qu’il existe une relation indirecte entre la fièvre et la croissance, car les jeunes enfants sont très sujets aux maladies, ils ont donc plus de fièvre, ce qui les rend plus somnolents et pendant leur sommeil, une grande quantité d’hormone de croissance est sécrétée.