Les enfants les plus intelligents sont faits, pas nés

Une nouvelle étude suggère que l’état d’esprit positif des parents quant au potentiel de croissance de leurs enfants produit de meilleurs résultats dès le plus jeune âge : il atténue les effets négatifs du stress sur les mères dans les premiers mois de la vie et favorise le développement cérébral de l’enfant.

Des chercheurs de l’Université Harvard et d’autres centres universitaires ont conclu que le développement intellectuel des enfants il peut être promu dès le plus jeune âge. L’intelligence n’est pas une condition fixe ou immuable : au contraire, la stimulation des parents conduit à des résultats concrets en termes d’acquisition de nouvelles compétences.

Selon de nouveaux travaux scientifiques, récemment publiés dans le Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, les mères qui croient au potentiel de leurs enfants sont capables de générer des avancées remarquables chez vos bébés dès les premiers mois de vie, laissant derrière eux les conséquences négatives du stress habituel dans les premiers moments de la parentalité.

Croire au potentiel des enfants

Les spécialistes appellent cette tendance « Esprit de croissance & rdquor ;: signifie que les parents sont ouverts à la possibilité d’un développement intellectuel permanent de leurs enfants. Ils ne sentent pas qu’il y a une détermination à rester dans un état immuable, une série de caractéristiques innées qui indiqueraient si un enfant peut être intelligent ou non. Au contraire, ils croient que certaines conditions peuvent favoriser une croissance progressive des capacités intellectuelles de leurs enfants et ils y travaillent.

Dans un autre sens, lorsque les mères sont régies par les préceptes d’un état d’esprit fixe, considérant que l’intelligence et le développement du cerveau sont déterminés uniquement par des « bénédictions & rdquor; De la génétique et que peu de choses peuvent être faites pour changer cela chez les enfants, les résultats de l’étude montrent que le stress maternel influence négativement les bébés avec plus de puissance. De plus, les enfants de parents ayant cette tendance montrent moins d’activité cérébrale dans leurs premiers mois de vie.

Selon un communiqué de presse, les scientifiques ont suivi 33 mères et leurs enfants jusqu’à l’âge de 12 mois, en utilisant des techniques de électroencéphalographie (EEG) pour obtenir des images cérébrales de bébés. Ces informations leur ont permis d’apprécier les changements dans les schémas neuronaux et l’activité cérébrale au cours de cette période, évaluant ainsi les variations en fonction du type de parentalité choisi par chaque famille.

Augmentation de l’activité cérébrale

Bien qu’il s’agisse d’un petit échantillon, les chercheurs ont noté qu’il s’agissait de la première étude du genre à combiner l’analyse de la modèle de développement de l’enfant promu par les parents avec les données fournies par les images du cerveau. Selon les spécialistes, les résultats sont accablants : le « modèle de croissance & rdquor ; détermine une augmentation de l’activité neuronale des enfants dans différentes zones du cerveau, dans un pourcentage très significatif des cas étudiés.

Enfin, des scientifiques américains ont averti qu’une ouverture d’esprit envers le développement intellectuel progressif de leurs enfants ne signifie pas que les parents ont trouvé un “Formule parfaite & rdquor;. Dans le cadre de la vie en société, il existe encore des conditions fortes qui menacent la mentalité dite de croissance, comme le peu de temps disponible pour la vie de famille ou les obstacles économiques qui limitent l’accès à de meilleurs services éducatifs et de santé.

Il est donc essentiel de promouvoir une approche systémique et intégrative qui enrichit les interventions liées au développement précoce des enfants.

