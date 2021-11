Les enfants peuvent-ils utiliser les accessoires Ring Fit Adventure Ring-Con et Jambières ?

Avec la folie quotidienne et l’époque dans laquelle nous vivons, il peut être difficile pour les gens de trouver un moyen de faire de l’exercice quotidien, sans parler des enfants. L’activité physique est vitale pour tout le monde, mais surtout pour les enfants. De plus, il n’y a pas de meilleur moyen pour eux d’expulser cette énergie supplémentaire. Heureusement, Nintendo propose Ring Fit Adventure pour la Switch, et c’est l’une de nos façons préférées de faire de l’exercice à la maison. Mais les enfants peuvent-ils également utiliser les accessoires Ring-Con et Leg Strap pour jouer à Ring Fit Adventure ?

Oui, les enfants peuvent utiliser le Ring-Con et la sangle de jambe

Source : Rebecca Spear / iMore

Pour jouer à Ring Fit Adventure, vous aurez besoin des accessoires Ring-Con et Leg Strap fournis avec le jeu physique, sinon vous ne pourrez pas jouer. Ne t’inquiète pas; ils viennent comme un package avec le jeu. La meilleure partie est que le Ring-Con et la sangle de jambe peuvent être utilisés en toute sécurité par les enfants, d’autant plus que la sangle de jambe est réglable. Le Ring-Con fonctionne également comme un vieil anneau Pilates ordinaire, mais il est un peu plus petit et plus maniable avec moins de résistance, même pour les enfants.

En guise de mise en garde, le Ring-Con et la sangle de jambe risquent de transpirer et de se salir avec le temps. Après tout, ces accessoires sont conçus pour vous aider à faire de l’exercice, ce qui signifie transpirer. Avant de laisser vos enfants les utiliser, vous devez les nettoyer et les stériliser. Nous avons un guide complet sur la façon de le faire en toute sécurité sans endommager l’un ou l’autre accessoire, alors assurez-vous de le faire entre les utilisations lorsque vous le pouvez !

Ajustez le niveau de difficulté pour qu’il convienne à vos enfants

Source : Christine Romero-Chan / iMore

Si vous craignez que Ring Fit Adventure soit trop difficile pour vos enfants, vous pourriez être surpris. Ring Fit Adventure a 30 niveaux de difficulté, que vous pouvez ajuster sur le profil de chaque joueur dans le jeu. Donc, si vous souhaitez utiliser Ring Fit Adventure comme moyen de faire bouger vos enfants tout en s’amusant, essayez de le régler sur une difficulté inférieure dans leur profil de jeu.

Les paramètres de difficulté de Ring Fit Adventure modifient simplement le nombre de répétitions par série d’exercices que vous faites. Cela ne rend pas le Ring-Con plus résistant à la traction et à l’étirement, bien que cela se sente parfois de cette façon lorsque vous devez faire beaucoup plus de répétitions. Donc, si c’est sur une difficulté inférieure, vous devrez peut-être faire 10 squats au lieu de 30 sur un réglage plus élevé, par exemple.

La quantité de dégâts que vous infligez semble à peu près la même pour chaque attaque, quelle que soit la difficulté. Mais comme les difficultés plus élevées ont plus de répétitions dans chaque série, vous faites en fait plus de dégâts avec plus de temps pour attaquer les ennemis. Cependant, étant donné que les enfants peuvent ne pas avoir autant d’endurance ou d’endurance que les adultes, il peut être bénéfique de réduire la difficulté. Le jeu évolue de manière appropriée dans d’autres aspects, cependant, ce n’est pas parce qu’il est réglé plus bas que ce sera une partie de plaisir.

Pour modifier le niveau de difficulté à tout moment, procédez comme suit :

Sur le Joy-Con attaché au Ring-Con, appuyez sur le bouton bouton B pour se rendre à Mon menu. Utilisez le manette sur le Ring-Con Joy-Con pour faire défiler jusqu’à Niveau de difficulté. presse X à confirmer. Ajustez le niveau de difficulté comme bon vous semble.

Encadrez vos enfants et guidez-les sur des exercices spécifiques

Source : Christine Romero-Chan / iMore

Alors que Ring Fit Adventure fournit des conseils et des visuels sur la façon de faire chaque exercice, c’est toujours une bonne idée de superviser vos enfants pendant qu’ils jouent. De cette façon, vous pouvez vous assurer qu’ils font l’exercice correctement avec une bonne forme, et vous pouvez les aider s’ils ne le font pas.

De plus, vous pouvez également encourager vos enfants pour les motiver à continuer (cela fonctionne également très bien pour les adultes).

Tout le monde peut devenir « swol »

Ring Fit Adventure est un excellent moyen de faire de l’exercice pour toute la famille, y compris les enfants ! C’est l’un des meilleurs jeux de fitness sur Nintendo Switch. Les accessoires Ring-Con et Leg Strap sont parfaitement sûrs pour les enfants, mais vous voudrez peut-être simplement réduire la difficulté et superviser vos enfants pendant qu’ils jouent. Oh, et assurez-vous de nettoyer le Ring-Con et la sangle de jambe de temps en temps.

Maintenant, procurez-vous votre Ring-Con et mettez-vous en forme !

Amusez-vous avec le fitness

Ring Fit Adventure pour Nintendo Switch

Commencez votre parcours de remise en forme

Ring Fit Adventure est un jeu de fitness amusant inspiré des RPG, parfait pour vous garder, vous et vos enfants, en forme. À l’aide de la RingCon et de la sangle de jambe, les joueurs peuvent explorer de nouveaux mondes, jouer à des mini-jeux et vaincre les ennemis tout en faisant un bon entraînement.

