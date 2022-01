Les enfants « poussent » leurs parents à lutter contre le changement climatique

01/09/2022

Le à 10h30 CET

Ramon Diaz

Le regard des enfants a une influence déterminante sur les actions et les décisions des parents. Cela peut sembler une évidence, mais & mldr; Cela pourrait-il être prouvé scientifiquement, par exemple, lors de la prise de décisions liées au changement climatique ? C’est ce qu’un groupe de chercheurs de l’Université d’Exeter, au Royaume-Uni, a étudié à travers une curieuse expérience développée à Innsbruck, en Autriche. Et la réponse est oui’, les parents sont plus conscients de la nécessité d’agir contre le réchauffement climatique s’ils sont surveillés par leurs enfants.

La dite Des actions climatiques volontaires individuelles sont nécessaires pour réduire les effets néfastes du changement climatique. Mais apporter un avantage à l’environnement en réduisant l’empreinte carbone individuelle suppose un coût économique pour l’individu.

Sur la base que les personnes avec enfants sont «génétiquement liées à la prochaine génération & rdquor; et ils ont « un incitatif et un responsabilité de veiller au bien-être de vos enfants& rdquor;, un groupe de scientifiques a prédit que les parents seraient particulièrement susceptibles de participer à des actions climatiques volontaires lorsqu’ils seraient observés par leur progéniture. Plus que si les regards venaient d’autres observateurs.

Manifestation climatique | Shutterstock

Comment savoir si la prédiction se réaliserait ? L’étude, intitulée « Action pour le climat pour (mes) enfants) », a analysé les décisions de 368 parents. Les chercheurs ont payé 69 euros chacun et leur ont demandé combien de cet argent ils préféraient rester et combien ils investiraient dans un plan de reboisement local planter de nouveaux arbres efficaces pour le climat de la région.

Résultats : le regard du fils influence le père

Les participants ont reçu des informations détaillées sur le programme et les rôle des arbres dans la réduction des émissions de CO2On leur a dit qu’ils pouvaient acheter jusqu’à 46 arbres, chacun coûtant 1,50 euro. Tout argent non investi dans les arbres leur serait versé en espèces à la fin de l’expérience.

Avant de prendre leur décision, les participants ont été répartis au hasard en quatre groupes. Les parents du premier groupe étaient observés par leurs enfants ; ceux du deuxième groupe, par des enfants qu’ils ne connaissaient pas ; le troisième groupe a été observé par d’autres adultes; et le quatrième groupe n’a pas été observé.

Plus des deux tiers des parents ont décidé d’investir la somme totale dans le programme de boisement, plantant un total de près de 14 000 arbres ensemble.s. Mais il y avait des différences notables entre les différents groupes. Ainsi, les parents observés par leur propre progéniture ont choisi de planter en moyenne 39,6 arbres, tandis que ceux qui n’ont été observés par personne ont planté en moyenne 37,1 arbres, soit une différence de 7 %.

Les parents observés par des enfants autres que leurs enfants ont choisi de planter 38,2 arbres en moyenne. Les chercheurs ont ainsi trouvé des preuves que les parents s’investissent plus lorsqu’ils sont observés par leur propre enfant que lorsqu’ils sont observés par un enfant étranger. Le résultat était très similaire à ce dernier lorsque l’observateur était un autre adulte.

« Une connexion au futur & rdquor;

Oliver Hauser, professeur agrégé d’économie à la University of Exeter Business School et auteur de l’étude avec Helena Fornwagner, a noté que les enfants donnent aux parents « une connexion avec l’avenir & rdquor;. « La présence d’enfants lors d’une décision rappelle aux parents leur responsabilité envers eux et les avantages d’investir dans leur avenir.

Cependant, les chercheurs ont également constaté que l’éducation est un « facteur important » pour déterminer si un parent est prêt à investir dans l’action climatiqueLes participants ayant terminé leurs études secondaires ont choisi de planter 39,37 arbres en moyenne, mais ceux sans diplôme du secondaire n’ont investi que dans 27,61 arbres.

Couple avec enfants | Pixabay

« Il se peut que les parents qui ont terminé leurs études secondaires soient plus conscients de l’impact environnemental de leur décision ou peut-être qu’une meilleure éducation soit corrélée à un revenu disponible plus élevé, ce qui signifie que sacrifier l’argent qu’ils pourraient gagner dans l’expérience affecterait moins leurs finances. & rdquor ; a souligné Hauser.

Les chercheurs ont également demandé aux participants de remplir un sondage pour établir leur degré de scepticisme à l’égard du changement climatique. Ils ont découvert que ceux avec un certain degré de scepticisme n’étaient pas plus susceptibles d’investir dans l’action climatique lorsque leur propre enfant les regardaitMais ils étaient plus enclins à y investir de l’argent lorsqu’un enfant non apparenté ou un autre adulte les regardait.

« Cela suggère que le pression sociale pour investir dans des stratégies d’atténuation du changement climatique il peut être mieux appliqué à ce groupe sceptique par des personnes qui ne font pas partie de leur «groupe» ou de leur famille proche & rdquor;, a expliqué Hauser.

« Les parents sceptiques face au changement climatique peuvent penser que leurs enfants sont d’accord avec eux, qu’ils les jugeront moins sévèrement ou qu’ils pourraient les convaincre du bien-fondé d’une décision non environnementale, ce qu’ils peuvent penser ne pas pouvoir faire avec les gens. en dehors de votre groupe familial & rdquor ;.

L’étude, dont le titre original est « Action climatique pour (mes) enfants », a été publiée dans « Environmental and Resource Economics ». «Nos résultats ont des implications pour les décideurs politiques intéressés par la conception de programmes visant à encourager l’action climatique volontaire et à maintenir les biens publics intergénérationnels & rdquor;les auteurs du rapport ont noté.

Etude de référence :

https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-021-00620-7