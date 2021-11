Les enfants que nous étions amènent bientôt le voyage dans le temps et le Japon des années 1980

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il n’y a pas si longtemps, nous avons partagé la nouvelle que Les enfants que nous étions devait arriver sur Switch au début de l’année prochaine; c’est un jeu plutôt charmant qui suit des enfants aventureux dans les banlieues japonaises, avec des voyages dans le temps et de beaux visuels. Il s’avère que c’est plus proche qu’on ne le pensait à l’origine, et devrait maintenant arriver sur l’eShop le 2 décembre au prix de 15,99 $ USD (et équivalents régionaux), mais avec 20 % de réduction sur les précommandes.

Développé par GAGEX (qui est connu pour ses jeux de bien-être et nostalgiques), c’est un jeu d’aventure narratif qui adopte des visuels de style voxel en blocs – pensez Le Touriste mais avec une palette de couleurs plus calme. Sur mobile, il a reçu de nombreuses critiques positives, tandis que le jeu a également remporté divers prix sur la scène japonaise. Cela implique un peu de voyage dans le temps, une quête « Retour vers le futur » et un décor de la banlieue de Tokyo des années 1980.

L’un des prix de ses divers prix était d’avoir une bande-annonce d’action en direct produite par des professionnels, qui met l’accent sur l’amitié de l’enfance et l’ambiance générale du jeu. Vous pouvez voir cela et une partie de sa description officielle ci-dessous.

Notre histoire commence avec l’arrivée de Minato dans la petite ville de Kagami, un endroit exceptionnellement ordinaire dans une banlieue endormie de Tokyo.

Mais il y a plus dans ce simple voyage qu’il n’y paraît. Minato a un objectif secret : il a l’intention de retrouver son père disparu, qui serait censé vivre quelque part dans la région.

Notre jeune détective Minato ne perd pas de temps à se lancer et trouve bientôt un indice déroutant sur l’endroit où se trouve son père. Un mystérieux carnet lui a été laissé avec le titre prodigieux « Les sept mystères ». Avec ce carnet pour guide, Minato entreprend un long et difficile voyage, non pas dans l’espace, mais dans le temps. Car sa destination n’est autre que 33 ans dans le passé, le jour où son père et sa mère se sont rencontrés pour la première fois !

La version Switch a un nouveau contenu par rapport à l’original mobile, avec un nouvel « épisode bonus défini après les événements du jeu principal » et des objets de collection supplémentaires.

