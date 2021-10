Les enfants que nous étions offriront une charmante exploration du Japon des années 1980 sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Les itinéraires empruntés par les jeux indépendants vers le Switch varient considérablement, et l’un d’entre eux consiste à commencer sur mobile avant d’arriver sur le système de Nintendo dans une itération « premium » sur la route. Les enfants que nous étions suit cette approche après avoir remporté des prix et de nombreux éloges sur Android et iOS, avec une date de sortie de 26 janvier maintenant confirmé pour Switch et Steam.

Développé par GAGEX, The Kids We Were est un jeu d’aventure narratif qui adopte des visuels de style voxel en blocs – pensez Le Touriste mais avec une palette de couleurs plus calme. Sur mobile, il se vante de moyennes d’avis d’utilisateurs élevées pleines de commentaires louant l’histoire, et il semble que le concept et le cadre pourraient créer une expérience intrigante. Il s’agit d’un voyage dans le temps, d’une quête « Retour vers le futur » et d’un décor de la banlieue de Tokyo des années 1980.

Notre histoire commence avec l’arrivée de Minato dans la petite ville de Kagami, un endroit exceptionnellement ordinaire dans une banlieue endormie de Tokyo. Mais il y a plus dans ce simple voyage qu’il n’y paraît. Minato a un objectif secret : il a l’intention de retrouver son père disparu, qui est censé vivre quelque part dans la région. Notre jeune détective Minato ne perd pas de temps à se lancer et trouve bientôt un indice déroutant sur l’endroit où se trouve son père. Un mystérieux carnet lui a été laissé avec le titre prodigieux « Les sept mystères ».

Avec ce carnet pour guide, Minato entreprend un long et difficile voyage, non pas dans l’espace, mais dans le temps. Car sa destination n’est autre que 33 ans dans le passé, le jour où son père et sa mère se sont rencontrés pour la première fois !

Sur Switch, il contiendra toute l’histoire des versions Android et iOS, ainsi qu’un nouvel épisode bonus et des objets de collection supplémentaires.

