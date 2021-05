Les enfants ressentent la nature via leur téléphone pour éveiller leur curiosité pour le plein air | Nature | Nouvelles

L’Open University a développé un système qui permet aux téléphones portables de recréer la texture de tout, des plumes à la fourrure. Son «kit adaptateur haptique» peut être adapté aux téléphones portables ou aux tablettes pour faire découvrir la nature à l’enfant. L’adaptateur contrôle le frottement sur l’écran tactile grâce à l’électricité statique ou en faisant vibrer sa surface. Ceci se combine ensuite avec les pixels sur une photographie de l’objet – par exemple, une feuille ou une fleur – pour créer sa texture.

Le chef d’équipe, le professeur Advaith Siddharthan, espère que cela stimulera leur curiosité et les persuadera d’abandonner leurs téléphones ou tablettes pour la vraie chose.

Des études ont montré un lien critique entre un faible niveau de scolarité et un accès réduit à la nature et au plein air pour les enfants vivant dans la pauvreté.

Le chef d’équipe, le professeur Siddharthan, a déclaré: «Notre projet développe des technologies qui encouragent les élèves à toucher et à ressentir, afin de provoquer différentes questions et enquêtes scientifiques et pour aider à se connecter avec la nature.

«Pourquoi un bourdon est-il tellement plus poilu qu’une guêpe? Pourquoi les chênes ont-ils une écorce plus rugueuse que le hêtre?

«Nous voulons encourager les gens de tous les horizons de la société. Il existe un lien entre l’inégalité socio-économique et l’accès à la nature.

«Oui, il y a des arbres dans le centre-ville mais nous voulons encourager les jeunes à sortir et à les toucher et à se connecter avec la nature. Nous voulons faciliter la sensation de contact avec la nature. »

La collègue, le Dr Laura Colucci Gray, de la Moray School of Education d’Édimbourg, a déclaré: «Comprendre les perceptions qualitatives telles que l’échelle, la densité, la texture et les motifs est au cœur du développement de la pensée conceptuelle à travers les mathématiques, la science et l’art.

«Notre recherche intégrera la durabilité dans l’enseignement des sciences et renforcera et maintiendra ainsi l’intérêt pour le monde naturel.»

Le projet avec l’Imperial College London et Learning through Landscapes est l’un des 10 projets partageant 8 millions de livres sterling de financement du Conseil de recherche en ingénierie et sciences physiques, qui fait partie de UK Research and Innovation.